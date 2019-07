Vagones de metro desbordados de usuarios, calles convertidas en estacionamientos, largas filas para tomar el metrobús son comunes en la ciudad

La tecnología debe adaptarse a la demanda de movilidad de la ciudad, no al revés, y para adaptarla mejor la ciencia es indispensable

¡Imagina un mundo donde todos puedan ir de un punto a otro sin dificultad! En el camino hacia la movilidad como servicio, nos enfrentamos a desafíos de infraestructura, accesibilidad limitada para personas con discapacidades, el uso de múltiples aplicaciones para llegar a un destino y más.

Este y otros temas se abordaron en el Primer Foro Internacional: Futuro de las Megaciudades y Uso de Tecnologías Exponenciales para el Bienestar de sus Habitantes, evento que sirvió para la presentación formal de la Red de Innovación Abierta para la Ciudad de México (REDi), iniciativa impulsada por la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México.

Asistir a este evento me hizo reflexionar sobre los retos que enfrentan las grandes ciudades y la importancia de tomar como referencia soluciones innovadoras de ciudades parecidas a la nuestra en cuanto a problemáticas, tamaño de su población y economía, para implementar estas soluciones en nuestra ciudad.

La movilidad en Ciudad de México presenta grandes problemas. Vagones de metro que se desbordan de usuarios, avenidas convertidas en inmensos estacionamientos, largas filas para tomar el metrobús son escenas que día a día deben vivir muchos capitalinos que tienen que desplazarse durante las horas pico.

Se necesita cambiar los errores morfológicos de cómo se desarrollan las ciudades. Los ecosistemas se concibieron para existir separados, en lugar de combinar los centros de trabajo con los servicios y conectarlos.

La movilidad urbana es un problema que seguirá afectándonos si no aprovechamos el conocimiento científico. Si antes no se estudian a detalle los diferentes escenarios que se presentan en la ciudad, ni el mejor avance tecnológico resolverá el problema. La tecnología es la que debe adaptarse a la demanda de movilidad de la ciudad, no al revés, y para adaptarla mejor la ciencia es indispensable.

Es por ello que para los gobiernos y la sociedad en general la movilidad en las ciudades debe ser un tema prioritario. Ante esta situación el gobierno de Claudia Sheinbaum, en alianza con GINgroup y en conjunto con varios aliados estratégicos del sector privado, organiza el Hackatón Talento CDMX 2019, con el objetivo principal de fomentar la innovación y el emprendimiento en los participantes, solucionando retos específicos de la sociedad.

GINgroup es el proveedor de servicios de gestión de capital humano más grande del país. Atiende alrededor de 4,500 empresas y administra a más de 180,000 colaboradores de todos los sectores e industrias.

Con la realización de este tipo de eventos, Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, apuesta por aprovechar y desarrollar el espíritu innovador de los mexicanos, desarrollando talento en relación con las vocaciones sectoriales de las diferentes regiones del país.

En su primera edición, el Hackatón Talento CDMX 2019 busca propuestas para resolver retos relacionados con Movilidad, en la búsqueda por mejorar la calidad de vida de sus habitantes, utilizando como eje la tecnología y la innovación.

“La innovación se inspira en problemas, y resolverlos es en sí mismo innovación”.

El Hackatón Talento CDMX 2019 busca convertirse en un referente de innovación en el que, anualmente, los emprendedores de nuestro país colaboren en crear soluciones que trasciendan. El registro lo puedes realizar hasta el 16 de agosto en la página: http://hackatoncdmx.com/