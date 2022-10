Morena: si ganan el 24 ¿por qué trampear?

“Vamos camino a la victoria para la elección presidencial de 2024”, proclama urbi et orbi el dirigente nacional de Morena Mario Delgado, pero uno se pregunta si el triunfalismo oficial sólo refleja inseguridad por su fragilidad estructural.

Sólo así se explica la obsesión por una reforma electoral que con la excusa de enfermiza obsesión por la austeridad y por controlar todo el sistema electoral y sus instituciones y amarrar el triunfo en 24.

Legalmente o a la legalona, quieren, como hace más de medio siglo, un sistema electoral y sus instituciones que respondan sólo a la voluntad presidencial, así enseñan su pulsión autoritaria, pues no quieren, como en toda democracia, depender de los volubles votantes.

Juguetona ambigüedad ante el Ejército

No son pocos aquellos a quienes empieza a inquietar el juguetón manejo del rol de los militares en la política electoral en alternativas declaraciones del Presidente López Obrador y de su Secretario de Gobernación Adán Augusto López.

Se inquietan porque este Gobierno, aprovechando la institucionalidad de los soldados y marinos de México ha decidido utilizarlos como una carta más de su política electoral y les empieza a restituir el rol que durante 80 años no han tenido en la política.

Amparados en Maquiavelo por aquello de “pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos”, hacen riesgoso juego, riesgoso como el del personaje musicalmente descrito por Paul Dukas en su melodía “El aprendiz de brujo”.

¿Quién da armas a la “Hora del Jaguar”?

Para todos, menos para los hombres del Poder del oficialismo, fue una sorpresa descubrir los recursos tecnológicos para espiar que ha desplegado la gobernadora de Campeche Layda Sansores.

Su exitosa campaña para doblar al dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno reflejó una vasta fonoteca y empezaron las dudas sobre su origen, porque la mandataria campechana nunca mostró capacidades cibernéticas.

A la hora de pergeñar estas líneas aún no se transmite la “Hora del Jaguar” y no sabemos si se lanzó la mandataria francotiradora contra Ricardo Monreal, aunque el elogio presidencial hace que los díscolos dudemos de aquello de “este gobierno no espía”.

NOTAS EN REMOLINO

Como culminación de un embarazo, dentro de nueve meses empezarán las pruebas del funcionamiento del Tren Maya y de la producción de la Refinería de Dos Bocas... La descalificación que hace el magistrado de CDMX Rafael Guerras de la vinculación a proceso refleja los problemas que tantos a juristas tienen todavía con el nuevo sistema penal acusatorio y explicaría tantas deficiencias en la administración de la justicia... Ahora resulta que hackearon a la Agencia Federal de Aviación Civil. ¿Otro costo de la pobreza franciscana?... Jarritos de Tlaquepaque los morenistas de Chihuahua. Se quejaron porque en un evento panista la gobernadora Maru Campos convocó a “romperle el hocico a la 4T y a Morena”. Delicados... En las próximas semanas el PRI de Alejandro Morena Cárdenas tendrá que probar de qué están hechos... ¡Qué cosas tenía el inmortal Oscar Wilde: “Escucharme a mí mismo, es uno de mis mayores placeres, a menudo mantengo largas conversaciones conmigo mismo” ...