Industria del plástico de Querétaro mantiene tendencia estable

Querétaro, Qro. Ante un escenario geopolítico complejo, la producción de la industria del plástico de Querétaro se mantiene estable, de acuerdo con el presidente del Clúster de Plásticos de Querétaro, François Ouellet.

De cara a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las políticas estadounidenses y sus efectos en las cadenas productivas, la industria local se está enfocando en mejorar su productividad.

“Yo creo que va bien, estable; aunque estamos en una temporada medio complicada con lo que está pasando en el mundo, viene la renegociación del T-MEC, lo que está pasando con Estado Unidos que no hay nada firme, entonces, hay que estar dispuesto a reaccionar cuando se requiere y trabajar mucho internamente para mejorar la productividad en nuestras plantas”, declaró.

El industrial confió en que existen oportunidades comerciales para este sector, especialmente por el nearshoring. Es así que, entre los objetivos de la industria, está mejorar sus niveles de producción y aumentar la competitividad para responder a la relocalización de las cadenas de suministro.

“Hay que volvernos más competitivos; el mercado, aunque está muy global, hay una tendencia, un nearshoring que todavía está de moda, la relocalización de la cadena de valor son cosas que hay que trabajar nosotros internamente, la cadena de suministro, la productividad y seguir con una alta calidad para que México pueda tomar más espacio en el mercado mundial”, comentó.

En cuanto a las proyecciones de crecimiento para este año, el presidente del clúster destacó que es difícil establecer un parámetro dado que no hay claridad sobre la dirección que tomará el sector; sin embargo, la realización de encuentros y exposiciones industriales para fortalecer las cadenas de proveeduría inyecta optimismo.

El plástico ha fortalecido su participación en la economía de Querétaro, también ha aumentado su contribución a las exportaciones.

Crecen las exportaciones

En el 2019 la industria del plástico y el hule exportó un valor de 542.7 millones de dólares, pero en el 2025 llegó a 1,187.2 millones de dólares, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante 2025 las exportaciones del sector crecieron 3.2% respecto al 2024, es un avance ligeramente por encima del alza de 2.2% que lograron las exportaciones totales del estado.

Las ventas de esa rama contribuyeron con 6.5% de las exportaciones queretanas, posicionándose como la quinta mayor exportadora del estado, por debajo de la fabricación de equipo de transporte, de los aparatos eléctricos, de la maquinaria y del equipo de cómputo.

En Querétaro existen 235 empresas del sector de plásticos; además, están instaladas 40 compañías de moldes y troqueles que contribuyen con 25% del valor nacional, reporta la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).