BMV avanza por tercera sesión consecutiva en mercado animado por acuerdo preliminar de EU e Irán

Las bolsas de valores de México subieron en la jornada de este lunes. Los índices locales avanzaron por tercer día seguido, en un mercado animado por un acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán. Las operadoras de aeropuertos encabezaron las ganancias.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 0.37% a 68,207.60 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se movió 0.25% a 1,370.64.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con avances. Destacó OMA, con 7.09% a 234.79 pesos, seguida por las también aeroportuarias Asur, con 4.65% más a 516.37 pesos, y GAP, con una ganancia de 3.87% hasta 424.56 pesos.

Estados Unidos e Irán firmaron ⁠un memorando de entendimiento para poner fin a una guerra de casi cuatro meses. Según la información oficial, el viernes habrá una ceremonia ⁠ de firma y comenzará a normalizarse gradualmente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.