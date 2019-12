Sé que cada uno de ustedes peleará y se enojará porque no leerán la persona o la noticia que les gustaría ver listada, pero es mi lista e incluso está limitada por el espacio; para mí, el 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, estuvo marcado por entre otras cosas:

1. López Obrador. Evidentemente, sin duda y en primer lugar, su estilo, sus medidas, sus dichos, todo él, no sólo ha sido el personaje del 2019 sino el de todo lo que va del siglo XXI, así que era inevitable iniciar con él.

2. Las mañaneras. Método controversial de comunicación que no sólo se ha vuelto un instrumento de información y propaganda, ha resultado ser un espacio de gestión de gobierno, ahí se decide, así se dan instrucciones; método aplaudido y criticado, pero útil para el presidente.

3. Marcelo Ebrard. Canciller poderoso, no sólo atiende los asuntos de política exterior sino que ha entrado a resolver temas de migración y hasta de seguridad, como cuando lo vimos llegar al lugar de la masacre a la familia LeBarón; imposible no ver el poder que ha acumulado.

4. Donald Trump. El presidente norteamericano desde campaña ha tenido presente a México; sus amagos de poner aranceles o de nombrar terroristas a los delincuentes mexicanos activaron alarmas y modificaron políticas públicas; López Obrador no se ha enfrentado en absoluto con él y es imposible negar la importancia que tuvo en la economía y en la política mexicana.

5. Culiacán. El intento de captura de Ovidio Guzmán en Culiacán representó tal vez la mayor crisis de imagen del país, las escenas de la ciudad con columnas de humo, las críticas a la decisión del presidente y la evidencia de una mala planeación pusieron en duda la estrategia de seguridad; el sexenio quedará marcado entre muchos otros temas, por este hecho.

6. T-MEC. Aunque formalmente el nuevo tratado fue firmado en Argentina el 30 de noviembre del 2018, durante todo el 2019 hubo incertidumbre sobre su aprobación en los tres países, hubo fuertes presiones para modificarlo e incluso se llegó a pensar que nunca se aprobaría; sin embargo, el 10 de diciembre, en Palacio Nacional se firman los acuerdos modificatorios y a partir de ahí los senados de México y de EU lo aprueban, es un gran logro del gobierno de López Obrador.

7. La inseguridad. Las cifras, los eventos, las masacres, las evidencias de violencia generalizada y la negativa del gobierno a modificar la estrategia; el 2019 fue el año con más homicidios dolosos en la historia del país, el problema lo reconoce el presidente a pesar de que durante algún tiempo se negó a aceptar las cifras.

8. Cero crecimiento económico. Aunque el presidente afirme tener otros datos, el hecho es que México no creció. A cambio de ello se puede decir que no hubo inflación, ni desempleo, que el dólar se mantuvo estable y otras variables controladas, pero de crecimiento nada, tal vez sea justo decir que la situación no es exclusiva de México, pero el caso es que el presidente prometió 4% anual y apostaba a que el 2019 sería mínimo 2%; no sé si alguien le tomó la apuesta, pero si lo hizo, le ganó.

9. Oposición ausente. La fuerza del presidente se explica no sólo por su habilidad política y comunicacional, sino por el desprestigio acumulado de toda la oposición, que en lugar de dar pelea mediática decidió ocultarse y esperar mejores tiempos, hoy no se ve por ningún lado.

10. Genaro García Luna. Por terminar el año, la noticia bomba, EU detiene a quien fuera secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón; de comprobarse las acusaciones, cambia toda la historia del combate al crimen que conocemos y, por lo pronto, desactiva al rival político más visible de AMLO, el expresidente Calderón.

Sé que me quedo corto: Greta, LeBarón, el feminismo, etcétera. Pero sólo anoto 10.