Los diplomáticos mexicanos suelen repetir como mantra que México cuenta con la red consular más grande en los Estados Unidos, un total de 50 consulados. El número resulta sensato ante la población de origen mexicano que se estima en aproximadamente 36 millones de personas. Dentro de la diáspora mexicana se ha generado también una red de redes, que representa un esfuerzo a nivel nacional para acercar a los mexicanos dispersos en la unión americana y avanzar en sus intereses y necesidades: la American Mexican Association (AMA).

AMA es una organización no partidista, no lucrativa y no gubernamental que se fundó en el 2018 en Dallas, Texas, en un contexto de creciente xenofobia en los EU y de dispersión mediática del discurso antimexicano promovido por Donald Trump. De ahí que por misión se hayan planteado “conectar a las comunidades de origen mexicano en los EU en una red unificada y colaborativa que promueva sus contribuciones valiosas al país”. Es decir, crear una red para mostrar la valía de la diáspora mexicana de cara a la sociedad estadounidense.

El esfuerzo de la organización para vincular a diversas redes diaspóricas de origen mexicano es un paso estratégico para incrementar su visibilidad y su influencia. Diplomáticamente, ejercen una representación no oficial y colectiva de la propia diversidad diaspórica, a partir de una compleja constelación de actores, integrada por organizaciones comunitarias, corporaciones, instituciones académicas, gobiernos locales, cámaras de comercio, pequeños empresarios, entre otros.

AMA tiene diversas sedes regionales (Far West, California, Texas, South East, North East y Midwest) y también cuenta con presencia en el espacio digital en donde lleva a cabo sus comunicaciones cotidianas en su página de internet, pero también en redes sociales, generando un ecosistema mediático adecuado para llegar a diferentes audiencias. Así, la voz de la presencia diaspórica encuentra eco fuera de los medios tradicionales estadounidenses, donde aún hay una falta de representatividad de las diversas minorías.

El pasado 23 de enero, AMA organizó su conferencia anual virtual titulada “La Era de la Resiliencia”, en donde se reflexionó sobre temas como la salud mental, los retos para el éxito de las mujeres latinas y el futuro del empleo, en el contexo de la pandemia que ha impactado sobre todo a la comunidad latina. Uno de los resultados interesantes que surgieron del evento fue la propuesta del Consulado de México en Filadelfia, que ofreció la plataforma consular para poder avanzar en capacitaciones para los pequeños negocios de la comunidad mexico-americana en conjunto con la organización.

En la reunión anual participaron diveros líderes de la diáspora mexicana: Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human Foundation; Cindy Nava; experta en políticas públicas y capacitadora en liderazgo; Cinthia Padilla, abogada en Justicia social y experta en politicas públicas; Tayde Aburto, CEO-Asociación de Negocios en Estados Unidos de E-Commerce; Ish Verduzco, estratega de Social Media; Martha Soledad, fundadora de madeBos, entre muchas más personas. Hubo invitados especiales como el Dr. Andrew Selee, presidente del prestigioso Migration Policy Institute.

El perfil de los líderes mexicanos que participan en AMA confirman el argumento de David Maciel, académico chicano quien estima que la diáspora mexicana ha ido cobrando mayor importancia en los procesos económicos, politicos y culturales en los Estados Unidos. Así, esta organización tiene el potencial de convertirse en un referente para mejorar tanto la imagen de la comunidad mexicana, como la situación de sus derechos. Las autoridades mexicanas deberían trabajar de manera muy cercana con ella, en el contexto del inicio de la administración Biden y la promesa de una reforma migratoria, pues sin duda tendrá mayor fuerza una colaboración de la red consular, si se considera a esta red de redes.

