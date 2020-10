Cal Newport en su libro “Enfócate” plantea tres grupos de personas que tendrán una ventaja particular en la nueva economía de la tecnología digital: quienes puedan trabajar de manera eficiente y creativa con las máquinas inteligentes, aquellas que se destacan en lo que hacen y las que tienen acceso al capital. La pregunta, dice, es obvia: ¿Cómo podemos entrar a formar parte de estos grupos ganadores?

Más que una receta, Newport propone, dos aptitudes para prosperar en la nueva economía digital: 1. La aptitud para dominar rápidamente las cosas difíciles. 2. La aptitud para producir en un nivel superior, tanto en lo concerniente a la calidad como a la velocidad.

Dominar rápidamente cosas difíciles, nunca termina, porque para hacerlo, se requiere estar en capacidad de hacerlo rápidamente, una y otra vez. Además de disciplina, esfuerzo y trabajo enfocado y profundo, requiere las condiciones que permitan participar de lo nuevo, lo difícil; tener acceso. El dominio de las máquinas inteligentes requiere más que tener un smartphone e internet; necesita comprensión lectora y dominar habilidades de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Cuál es el plan educativo del presidente para lograr esta meta?

La prueba PISA 2019 revelaba que un 35% de los estudiantes no tenía un nivel mínimo de competencia adecuado en lectura, matemáticas y ciencias; sólo 1% de los estudiantes obtuvo un nivel de competencia superior en matemáticas en contraste con otros países de la OCDE. Con la pandemia, las brechas socioeconómicas, digitales y educativas se incrementaron exponencialmente. Sin embargo, en el paquete económico 2021, el gasto educativo plantea un nulo crecimiento. Nuestro gobierno prefiere culpar a los gobiernos anteriores de sus errores y deficiencias, sin generar hoy, los cambios presupuestales necesarios para buscar soluciones ante el cambio de época en el que nos encontramos. Este gobierno, no está aprendiendo las lecciones que la pandemia nos plantea y por lo tanto no será vehículo para permitir que millones de niños y jóvenes mexicanos puedan siquiera, plantearse la posibilidad de acceder a lo necesario para aprender lo básico y fundamental para comprender las cosas difíciles.

En cuanto a la segunda propuesta de Newport, centrada en desarrollar la aptitud para producir en un nivel superior, tanto en lo concerniente a la calidad como a la velocidad, enfrentamos la misma problemática. ¿Cuál es el plan del presidente? A petición del presidente López Obrador, la Cámara de Diputados eliminó 109 fideicomisos que suman 68 mil millones de pesos en fondos para centros educativos y de investigación, el cine, el deporte de alto rendimiento, emprendedores, entre otros. Ya se había logrado que estos proyectos no dependieran de que cada año se decida incluirlos en el presupuesto.

Estos fideicomisos aseguraban hasta cierto punto, a quienes contaran con las aptitudes para dominar las cosas difíciles, producir en un nivel superiror, con calidad y de forma veloz pudieran aspirar y acceder a dichos fondos, habiendo cumplido los requisitos de acceso -mismas condiciones para todos los aspirantes. Esta decisión, revela la falta del compromiso del gobierno de la 4T para asegurar que aquellos proyectos que fomentan una producción a nivel superior, de calidad y veloz sean independientes y sustentables a lo largo del tiempo.

Lo que nos queda pues, siguiendo a Newport, son quienes tienen acceso al capital. Este gobierno está generando su propia brecha. Quienes podrán acceder a la economía digital serán los que tienen el dinero y los recursos para hacerlo. Esto deja fuera a millones de mexicanos.

Al Gobierno no le interesa que México cuente con las aptitudes mínimas requeridas para subirnos a la economía digital. Estas y otras decisiones, tendrán como consecuencia inmediata, la generación de la pobreza tecnológica. Los mexicanos no contaremos con las aptitudes, ni la preparación para competir, ser eficientes y destacar en todo lo nuevo que ha traído la aceleración digital de esta pandemia.

*La autora es profesora de la Licenciatura en Gobierno y de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. Licenciada en Comunicación y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana.

Doctoranda en Comunicación por la Universidad de Navarra. En World Youth Alliance Foundation fue directora de la oficina de América Latina y el Caribe y posteriormente, Social Media Consultant para HQ en Nueva York. Es socia fundadora y Business Development Director de la agencia de comunicación Saxum Media -Online Reputation Agency, así como de Wombat Accelerate.