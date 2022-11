Lo real de BeReal

La enorme aceptación que está teniendo la aplicación BeReal en el mundo es notable. Hoy, está considerada en el segundo lugar de recomendaciones de las tiendas digitales teniendo cerca de 53 millones de descargas hasta el mes de octubre de este año. Esta aplicación, de origen francés, surgió en el 2019 y al principio tuvo una débil aparición en el mundo de las redes sociales. Pero a mediados del 2022 se empezó a observar un crecimiento exponencial de la misma logrando una valuación de 600 millones de euros.

A diferencia de lo que sucede con cualquier red social conocida, BeReal desecha por completo la lógica de “la pose”, es decir que no busca que los usuarios preparen un contenido sino por el contrario su éxito radica en la espontaneidad del momento en donde el usuario se capta y capta su entorno sin preparación alguna, sin posibilidad de mostrar lo que el usuario no es, en otras palabras –así lo refiere la aplicación- de compartir un fragmento de la auténtica vida de quien sube el contenido. Adicionalmente, rompe con la lógica de los llamados “participantes pasivos” es decir que si no se crea contenido no puedes observar el contenido de otros y de igual manera sólo se puede subir contenido, por regla general, cuando la aplicación te lanza la convocatoria de subirlo (una vez al día).

Pero ¿es BeReal una aplicación que produce los mismos efectos de otras redes sociales? Es imperante decir que a diferencia de lo que sucede con otras plataformas, ésta viene acompañada de la desaparición de los famosos likes que sin lugar a duda ha sido lo más criticado los últimos años desde la psicología al producir efectos muy negativos en la autoestima de las personas. De igual manera al sólo permitir el posteo una vez al día elimina el famoso FOMO (ansiedad a no estar actualizado constantemente) y por último elimina los filtros y los efectos caminando a contracorriente de las demás plataformas que promueven la hipervanidad a través de la presentación de contenido que no corresponde con la realidad de las personas.

En términos de seguridad de la información habría que decir que la aplicación capta diversos datos de identificación para la apertura de la cuenta que son proporcionales al uso, quizás el lector estará preguntándose sobre el almacenamiento y uso de las imágenes que son compartidas. En efecto la aplicación hace un resguardo hasta por tres años de las imágenes y desde luego al momento de compartir otros usuarios podrán captar y almacenar tu posteo. Otro tema de seguridad de la información tiene que ver con la localización en tiempo real de tu ubicación, la cual podría llegar a restringirse.

Es claro que el creciente éxito de esta aplicación es una respuesta a todo lo que se ha venido haciendo en materia de captura de la información por parte del resto de todas las redes sociales donde hemos observado las peores de las prácticas en términos de protección de la privacidad y de la generación de algoritmos que producen efectos adictivos. Esta aplicación ha desafiado un status quo y hoy desafortunadamente su vida está en peligro pues los gigantes de la tecnología social están intentando agregar a sus redes algunas de las características de BeReal.

Más allá de su supervivencia la experiencia de esta aplicación pone nuevamente sobre la mesa la imperiosa necesidad de que los desarrollos tecnológicos implementen una lógica de humanidad por diseño, es decir que lo relevante es entender que la tecnología sirve al ser humano y no el ser humano siendo aprovechado por la tecnología.