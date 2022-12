Le va muy bien

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su primera colección de tokens no fungibles (NFT) a través de Truth Social, la red social que creó tras ser vetado de Twitter. Los activos digitales se agotaron un día después de su salida, en un momento donde la venta de NFTs se ha desplomado más de 90% desde agosto de 2021.

Los tokens no fungibles son activos no sustituibles, lo que significa que no existe otro igual ni equivalente en toda la blockchain. Esta característica los hace atractivos para coleccionistas e inversionistas, pues su rareza incrementa su precio.

A un precio de lanzamiento de 99 dólares por unidad, la colección incluye varios retratos del expresidente vestido como superhéroe, astronauta, bateador y piloto de la fuerza aérea. Uno de los tokens más cotizados de la colección ilustra al expresidente de EU enfrente de la Estatua de la Libertad y actualmente se vende por 24,000 dólares.

Fibra Inn, un fideicomiso especializado en la administración de hoteles para viajeros de negocios y placer, anunció el cambio de propietarios del fideicomiso de fundadores, el cual tiene la más alta influencia en la compañía.

Como fue aprobado por su comité técnico, el fideicomiso fundadores pasó de manos de la familia Zorrilla Vargas a un grupo de inversionistas representados por la firma Origin Patrimonial, dio a conocer la fibra a través de un comunicado.

No fue revelado cuánto pagaron los nuevos dueños de control, entre los que están Laura Renee Diez Barroso Azcárraga, José Carlos Laviada Ocejo y Diego Andrés Cisneros Salas, por título, ni la participación que adquirieron en total.

Sin embargo, cuando fue anunciado que habría un potencial cambio de dueños del fideicomiso de fundadores, la intención de los inversionistas era comprar hasta 30% de Fibra Inn, proporción que antes del anuncio tenía un valor de aproximadamente 787 millones de pesos (40 millones de dólares).

Fibra Nova, un fideicomiso especializado en administrar bienes raíces creado por la compañía distribuidora de cárnicos, lácteos y carnes rojas Grupo Bafar, dijo que construirá un desarrollo industrial para la empresa ZF Electronic Systems en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La compañía dijo que el complejo de naves industriales tendrá una extensión de 239 mil 445 pies cuadrados y será construido en dos etapas durante los próximos dos años.

“Esta propiedad industrial se desarrollará en dos fases, comenzando con 151 mil 640 pies cuadrados en 2023 y una expansión de 87 mil 805 pies cuadrados para 2024”, dijo Fibra Nova, en un comunicado.

La Fibra no dio los destalles sobre la inversión que realizará para llevar a cabo este proyecto.

La japonesa Toyota Motor dijo que produjo 833 mil 104 vehículos a nivel mundial en noviembre, lo que representa un nuevo récord a pesar de las constantes dificultades que enfrenta esa industria por interrupciones a las cadenas de suministro.

La armadora japonesa dijo que su producción durante el mes pasado aumentó 1.5% respecto a noviembre de 2021, al tiempo que sus ventas crecieron 2.9% anual al comercializar 796 mil 484 unidades.

“En noviembre de 2022, tanto las ventas globales como la producción superaron el nivel del año anterior como resultado de una sólida demanda, principalmente en América del Norte”, dijo la armadora, en un comunicado.

Toyota advirtió sobre un panorama incierto debido a la persistente escasez de semiconductores y al Covid en China.