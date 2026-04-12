Aumentar la alfabetización en salud le ahorraría a México hasta 179,000 millones de pesos al año

La baja alfabetización en salud supone un importante desembolso en México. Si se lograra reducir en 25%, el país tendría el potencial de generar ahorros por hasta 179,000 millones de pesos al año.

De acuerdo con el informe Fase 3 del Índice de Inclusión en Salud, elaborado por Economist Impact, en colaboración con Haleon, una empresa de consumo especializada en temas de salud, este beneficio económico se explica por un menor uso de los servicios de salud y mayor comprensión de la información relacionada con la prevencion y manejo de enfermedades.

“El costo individual de la atención sanitaria para quienes tienen baja alfabetización es de 39,537 pesos, frente a los 14,247 pesos para quienes tienen una alta alfabetización”, se lee en el reporte.

La alfabetización en salud se refiere a la capacidad de las personas para comprender mejor la información médica y utilizarla adecuadamente para cuidar su salud. Esto permite tomar decisiones más informadas sobre hábitos, tratamientos y medidas de prevención, lo que contribuye a reducir enfermedades y a generar ahorros en los costos relacionados con la atención médica

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) revelan que solo 24.5% de los pacientes diabéticos en México tienen un control adecuado de la enfermedad, lo que refleja la baja alfabetización en salud y en el autocuidado.

Otras áreas donde una mayor alfabetización en salud podría generar beneficios es en el manejo de la contaminación del aire, donde se estima que podrían evitarse cerca de 28,000 muertes al año y ahorros por alrededor de 21,000 millones de pesos.

El documento también destaca los beneficios en la prevención de enfermedades musculoesqueléticas, con impactos estimados de alrededor del 40%, así como en osteoporosis con un 22 por ciento.

“Las desigualdades socioeconómicas, la diversidad lingüística y la fragmentación de los sistemas de salud amplifican estas disparidades, reforzando la necesidad de acciones coordinadas y estructurales en la región”, destaca el reporte.

En 40 países analizados, el Índice de Inclusión en Salud indica que reducir la baja alfabetización en salud en un 25% podría generar ahorros de hasta 303,000 millones de dólares anuales.

En tanto, los costos de atención médica para personas con baja alfabetización son, en promedio, 2.8 veces más que con quienes demuestran niveles altos.

“En todos los países analizados, los costos anuales de salud por persona con baja alfabetización son 2.8 veces mayores que entre quienes tienen alta alfabetización por un mayor uso de medicamentos con receta (70% frente a 41%), así como por más visitas médicas y urgencias”, indica el reporte.

De ahí que expertos sugieren que avanzar hacia la alfabetización en salud requiere de un cambio de paradigma y de la responsabilidad compartida de los gobiernos, de los sistemas de salud, del sector privado y de la población, en general.

Lo anterior debe ser tratado bajo un enfoque intersectorial para integrar la alfabetización en las políticas de salud, educación, trabajo y tecnología.

En segundo lugar, se destaca la importancia de que las organizaciones sanitarias rediseñen sus procesos para hacerlos más comprensibles.

Un tercer punto de este cambio de paradigma es la necesidad de co-crear materiales junto con la población, utilizando herramientas digitales como la inteligencia artificial para simplificar la comunicación, siempre con supervisión humana.

El cuarto punto se centra en el combate a la desinformación, con las farmacias comunitarias y los líderes locales como aliados relevantes. Como quinto y último enfoque, se destaca la medición y el uso de datos, con más de 200 instrumentos disponibles.