Sondeos colocan a Keiko Fujimori en la delantera durante la primera ronda presidencial de Perú

La candidata presidencial Keiko Fujimori lideraba las elecciones el domingo en Perú, pero sin los votos suficientes para evitar un balotaje, según dos sondeos a boca de urna al cierre de los comicios, tras años de agitación política que han erosionado la confianza de los electores.

La empresa Ipsos Perú difundió sus resultados de boca en Latina ⁠Televisión, en los que Fujimori recibió 16.6% de los votos, ⁠mientras que la encuestadora Datum Internacional le dio a Fujimori una votación de 16.5%, a través de América Televisión.

Ipsos indicó que en segundo lugar se ubicó el izquierdista Roberto Sánchez, con 12.1%, mientras que Datum Internacional ubicó en el segundo puesto al ultraconservador Rafael López Aliaga con 12.8%.

Ambas encuestadoras dijeron que el posible contendor de Fujimori aun no estaba definido porque algunos de los 35 postulantes le pisan los talones a Sánchez y López Aliaga.

Las últimas encuestas habían anticipado que ningún candidato obtendría el 50% necesario para ganar y se prevé una segunda ronda para el 7 de junio, lo que prolongaría la incertidumbre en el tercer mayor productor mundial de cobre, que busca frenar los escándalos de corrupción y el aumento del crimen.

Las urnas cerraron a las 18:00 local, una hora después de lo previsto, debido a que se presentaron retrasos en la apertura en algunas zonas por la demora en la instalación de mesas de votación y la inasistencia de ciudadanos encargados de recibir a votantes.

Unos 27.3 millones de personas estuvieron habilitados para votar.

"Tengo que trabajar y no puedo votar", afirmó más temprano la votante Margarita Sandoval, de 35 años, "Estas elecciones son un desastre", agregó molesta tras esperar al menos dos horas antes de ingresar para sufragar.

Con el récord de candidatos, los peruanos tuvieron una gama de opciones entre políticos de extrema derecha e izquierda, empresarios y hasta un excomediante, que abogaban por un cambo radical en el país.

Keiko Fujimori, quien postula por cuarta vez tras perder en balotaje las tres elecciones anteriores, se presentó como garantía del orden y la estabilidad económica, atrayendo votantes alarmados por el aumento de la delincuencia.

Sin embargo, la candidatura, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien estuvo 16 años preso por abusos a los derechos humanos, generaba polarización por su legado familiar y problemas legales pasados.

Antes de sufragar, la candidata visitó la tumba de su padre junto a dos hijas y su hermana.

"En los últimos días antes de que mi padre partiera me pidió que yo sea la candidata si es que él no podía asumir esa responsabilidad", dijo brevemente a ⁠periodistas.

Dudas y sorpresas

Con ocho presidentes desde 2018, la vertiginosa rotación impulsada por un fragmentado Congreso ⁠y alianzas gobernantes débiles han llevado al país a que ningún mandatario ⁠electo haya logrado terminar en la última década su periodo de cinco años.

Según los resultados a boca de urna la sorpresa sería el izquierdista Roberto Sánchez, en segundo lugar ⁠en la votación del domingo según Ipsos. En tanto el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, un empresario con ideas socialmente conservadoras, también figura con opciones para ir al balotaje con Fujimori.

En la última semana había emergido el exalcalde limeño Ricardo Belmont, un empresario y periodista de 80 años, ubicándose en una expectante lugar en las encuestas. Le seguía el popular humorista e imitador de expresidentes Carlos Álvarez. Ambos han crecido en las encuestas con un mensaje antisistema.

Quienes pasen al balotaje se enfrentarán a un dividido Congreso, que podría complicar el esfuerzo del próximo gobernante para aprobar leyes y evitar riesgos de destitución.

Algunos candidatos han prometido cadena perpetua para los funcionarios corruptos y reducir drásticamente el numero de ministerios como medida de austeridad y "evitar" sobornos.

Otros candidatos proponen ampliar el papel de los militares en la seguridad ⁠interna. Incluso dicen que buscarán retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte.

Las elecciones también tienen implicaciones geopolíticas.

El aumento de la relación económica de Perú con China —ahora su mayor socio comercial y gran inversor en infraestructura y minería—, preocupa a Washington, que ha intensificado su compromiso diplomático y de seguridad antes de las votaciones.