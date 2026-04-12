Santiago González alcanza 83 títulos tras bicampeonato en México City Open

El tenista mexicano Santiago González acumula 26 años con estirpe de campeón. Inauguró su palmarés hace más de un cuarto de siglo, en el 2000, y se mantiene celebrando en 2026, luego de la final de dobles del México City Open.

El veracruzano hizo equipo con el estadounidense Ryan Seggerman en este torneo, celebrado del 6 al 12 de abril en el Centro Deportivo Chapultepec, y se quedó con el trofeo después de superar en tres sets (6-4, 4-6, 10-8) al ecuatoriano Diego Hidalgo y a Patrik Trhac, también originario de Estados Unidos.

Fue una sensación especial para González, ya que se convirtió en el primer campeón consecutivo en dobles en la historia del México City Open.

“Estoy muy contento de ganar el bicampeonato, también es la segunda vez que gana Ryan aquí, entonces, nos quedamos muy contentos”, señaló en conferencia, recordando que Seggerman ganó el México City Open 2024 junto a Patrik Trhac.

“La afición mexicana siempre es muy importante. Se vio en la final con el público a favor y gracias a Dios pudimos lograr puntos importantes. Estoy agradecido con el torneo, con el trato a los jugadores y ojalá que podamos volver el próximo año”.

Desglose de títulos

El México City Open pertenece al circuito ATP Challenger, una especie de ‘segunda división’ en el tenis que está por debajo del ATP Tour.

La primera edición fue en 2022 y, desde entonces, ha tenido a siete campeones latinoamericanos: el chileno Nicolás Jarry, el brasileño Matheus Pucinelli, el mexicano Santiago González y los bolivianos Boris Arias y Federico Zeballos en dobles, así como el argentino Thiago Tirante y el también brasileño Felipe Meligeni Alves en singles.

En el caso de González, de acuerdo con su perfil en el sitio oficial de la Federación Internacional de Tenis (ITF), este fue su título 83.

El mexicano abrió la cuenta en la categoría Futures en el año 2000, en un torneo en Campeche. Ahora su balance es de 74 títulos en dobles y 9 en singles.

En cuanto a categorías, el desglose es así: 25 de dobles en el ATP Tour, 34 de dobles en el Challenger Tour, 15 de dobles en Futures, mientras que en singles son 2 en el Challenger Tour y 7 en Futures.

De sus 83 títulos en general, Santiago González ha ganado 33 en México, es decir, el 39%. De ellos, 26 han sido en dobles (incluyendo el México City Open 2026) y 7 en singles.

No piensa en el retiro

Actualmente Santiago González tiene 43 años; su primer título llegó cuando tenía 17. Dejó de levantar trofeos en singles en 2010 y desde entonces todos han sido en dobles, donde se ha convertido en especialista e incluso alcanzó el top 10 del ranking mundial entre 2023 y 2024.

Su condición actual de veterano no lo asusta, sino lo contrario: “Me motiva bastante. Teniendo 43 años y todavía estarle ganando a los de 20 es una motivación para saber que tengo el nivel de Challengers, pero también en ATP”.

Incluso bromeó sobre la diferencia de edad con su compañero, Ryan Seggerman, que apenas cumplirá 27 en agosto de 2026.

“Hicimos muy buena compañía dentro y fuera de la cancha esta semana. Aunque le lleve 20 años, creo que hicimos un buen clic”, expresó entre risas.

Por otra parte, González descartó que ya esté pensando en el retiro: “Sin duda intentaré ganar más títulos este año. Espero que la confianza de este torneo sea buena para los siguientes, que sea un gran año y que no sea ni el penúltimo ni el último, que haya Santi González para rato”.

Incluso dejó ver que está dispuesto a pelear por el tricampeonato del México City Open en 2027: “El próximo año, dependiendo de cómo vaya, ojalá estuviera en Montecarlo, pero si no, estaré acá. Veré si sigo jugando muchos años más o no. Ya tengo 43, el próximo año 44 y veremos cómo va todo, pero seguramente voy a regresar a jugar aquí”.

Santiago González y Ryan Seggerman recibieron 9,900 dólares y 125 puntos en el ranking gracias al título del México City Open 2026. El mexicano actualmente es 46 en la clasificación, mientras que el estadounidense es 72.

El próximo torneo para ambos es el ATP 500 de Múnich, que se disputa la semana entrante. Pero ya no estarán juntos, pues Seggerman será dupla de Ben Shelton y González de Luciano Darderi.