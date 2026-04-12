Regreso a clases en CDMX: desplegarán más de 14,000 policías para reforzar seguridad y movilidad

La Ciudad de México se prepara para el regreso a clases con un amplio dispositivo de seguridad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció que desplegará a 14, 225 policías en las 16 alcaldías para acompañar el reinicio de actividades escolares este lunes 13 de abril.

Desde las primeras horas del día, los elementos estarán presentes en planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria, tanto públicos como privados, con el objetivo de garantizar la integridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia.

Vigilancia desde temprano en escuelas y vialidades

El operativo arrancará a las 06:00 horas con la participación de policías sectoriales, así como de la Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar, personal de Tránsito y de áreas de prevención del delito.

La presencia se concentrará en accesos a escuelas, calles aledañas y avenidas principales, donde se prevé un aumento significativo en la movilidad vehicular y peatonal.

Apoyo con patrullas, ambulancias y vigilancia aérea

Para reforzar las labores en tierra, la SSC contará con mil 367 vehículos oficiales, además de motocicletas, grúas y unidades médicas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El operativo también incluirá sobrevuelos de vigilancia con aeronaves del agrupamiento Cóndores, que apoyarán en tareas de monitoreo y respuesta ante emergencias.

A la par, los Centros de Comando y Control (C2) y el C5 mantendrán vigilancia permanente mediante cámaras para detectar incidentes y agilizar la circulación en puntos conflictivos.

Elementos de Tránsito estarán enfocados en ordenar el flujo vehicular y peatonal en zonas escolares, además de orientar a automovilistas para evitar infracciones, especialmente por estacionarse en lugares prohibidos.

Refuerzo en transporte público y rutas escolares

El dispositivo contempla patrullajes en rutas de transporte público hacia escuelas, así como presencia en Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y estaciones del Metro, Metrobús, Tren Ligero y otros sistemas de movilidad.

La SSC recordó que la ciudadanía puede solicitar apoyo o consultar alternativas viales a través de sus redes sociales y canales de atención, donde se ofrecerá información en tiempo real durante la jornada.

Con este operativo, las autoridades buscan que el regreso a clases se desarrolle con mayor seguridad y orden en la capital.