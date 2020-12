No hay duda que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) ya está bien alineada con la 4T y le entró a su mismo estilo de hacer las cosas: a pisa y corre. Con mucha prisa y al cuarto para las doce, en los últimos días UNOPS emitió convocatorias urgentes para cubrir el abasto de medicamentos y material de curación de enero a marzo próximos para el sistema público mexicano de salud.

Todo parece indicar que la UNOPS, que lleva aquí Giuseppe Mancinelli, está en su propia curva de aprendizaje en México. Lo malo es que se suma a dos años de carencias de insumos generando costos muy altos para los pacientes mexicanos. La primera curva de aprendizaje fue en 2018-2019 cuando la Oficialía Mayor de Hacienda encabezada por Raquel Buenrostro tomó el control de las compras (y a quien tristemente la enviaron al SAT justo cuando ya estaba agarrando bien las riendas); la segunda fue de una terrible omisión de parte de Tania Lagunes quien como la siguiente oficial mayor dejó al garete las compras y entre Secretaría de Salud, IMSS e Insabi terminaron aventándose la bolita; hasta la Secretaría de Gobernación le entró infructuosamente a tratar de poner orden. La tercera es la del contrato INSABI-UNOPS, y estamos por ver cuáles serán sus resultados.

Si consideramos que firmó con el Gobierno mexicano desde el 31 de julio, la verdad es que tardó demasiado en arrancar, sabiendo la premura del desabasto que el sistema público de salud viene arrastrando.

En sus primeras convocatorias urgentes, UNOPS está emitiendo señales preocupantes al pedir imposibles. Está requiriendo cantidades millonarias de productos fundamentales para ser entregadas en enero cuando saben que la cadena de producción tarda mínimo cuatro meses; es muy probable que una gran parte de las convocatorias se declaren desiertas. No porque las empresas no quieran vender sino porque les están pidiendo surtir en enero. Sólo de paracetamol (23.8 millones), omeprazol (15.8) y metformina (13.6) se están pidiendo más de 50 millones de piezas. Las farmacéuticas de ninguna parte del mundo no suelen tener esas existencias en bodega. Para tener éxito UNOPS debió haber convocado en septiembre u octubre.

¿El regreso de distribuidores especializados?

Un punto adicional es que, dada la situación y los enormes requerimientos, todo hace prever que en estas licitaciones pueden entrar de nuevo al juego los distribuidores especializados con amplia experiencia en conjuntar oferta para ofrecer ese tamaño de demanda. Hasta donde se sabe, UNOPS quitó el condicionamiento de que sólo concursan dueños de los registros. Pero hay infinidad de preguntas aún no contestadas por UNOPS. Por ejemplo, ¿las propias farmacéuticas podrán conjuntar oferta con sus competidores para presentar propuestas? Porque ello implicaría colusión. O de otra manera, ¿estará acabando el estigma impuesto sobre las distribuidoras que este Gobierno hizo a un lado? Y una más: UNOPS aun siendo organismo internacional, debe regirse bajo reglas mexicanas de competencia, es decir las de Cofece, ¿o no?

Todo está por verse. Apenas arrancó la compra urgente del primer trimestre. Esperamos ver el expertis y estrategia UNOPS para conseguir mejores precios en la compra de mayo hacia adelante.

Por lo pronto la gran incógnita es: ¿qué pasará si UNOPS no logra cubrir esas enormes necesidades expuestas del primer trimestre? Lo más seguro es que de enero a abril las instituciones médicas seguirán arreglándoselas haciendo compras aisladas, desordenadas y adjudicaciones directas, la forma menos transparente y más ineficiente y costosa de proveerse de insumos.

Pero ya sabemos que así opera el gobierno actual tras haber roto a rajatabla -con el argumento de combatir la corrupción- los engranes del esquema de compras en salud que el país construyó a lo largo de sexenios.