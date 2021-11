El siglo XXI avizora ser la era del multilateralismo.

La pandemia del covid-19 ha revalorado el multilateralismo. Tendría que dejar de ser optativo para las visiones etnocéntricas de algunos presidentes, sin embargo, tal parece que ni la peor crisis sanitaria de las últimas décadas ha servido como método de pedagogía.

Las negociaciones con las farmacéuticas, en varias de las vacunas, han tenido que pasar por filtros políticos, y entes como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tenido que activar sus luces largas para informar, desde la ciencia, la ruta crítica a seguir en medio de la penumbra de la ignorancia y del fanatismo.

Dos sucesos ocurridos en las últimas horas retratan el Gobierno del presidente López Obrador.

Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad tuvo la iniciativa de intentar viajar a México esta semana, pero no le fue posible por problemas de agenda de funcionarios mexicanos. Marcelo Ebrard viajó a Roma como representante del presidente López Obrador y la subsecretaria de Relaciones Exteriores Carmen Moreno Toscano también estuvo en Roma, y antes en Bruselas.

El segundo suceso es lo ocurrido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). La tarde de ayer fuimos sorprendidos por la ausencia de México en una lista de países que dio a conocer Reino Unido, anfitrión del evento. Una declaración sobre la necesidad de poner fin a la deforestación había sido apoyada, con excepción de México y Argentina en América Latina. Unas horas después, en un comunicado de Relaciones Exteriores rectificaba la decisión.

Fuentes de la cancillería le dijeron a El Universal que la subsecretaria Martha Delgado había revisado el documento ayer mismo. ¿En dónde está la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores? Viajará a Glasgow hasta la segunda semana de la COP26 porque en su agenda está una comparecencia en la Cámara de Diputados. La pudo haber reagendado.

Nadie podría poner en duda que el calentamiento global tiene que ser abordado desde el multilateralismo y no desde el egoísmo. Anteponer el interés propio al grupal no tiene cabida, sin embargo, la delegación del Gobierno mexicano que no viajó a Glasgow demuestra el poco interés del presidente sobre decisiones vitales para el planeta.

Es evidente que lo ocurrido en Glasgow revela una desorganización y falta de planeación del Gobierno de México. Las declaraciones que firman países durante las cumbres se organizan con antelación y son negociadas por los llamados sherpas, funcionarios técnicos especializados en la materia de interés. ¿Qué sherpas de la Secretaría de Medio Ambiente negociaron la declaración?

También es evidente que Marcelo Ebrard es el secretario más activo del gabinete. La agenda de las vacunas es solo un ejemplo. La anémica actuación durante la crisis de la pandemia del subsecretario López-Gatell y el empequeñecimiento del secretario de Salud Jorge Alcocer, no es responsabilidad de Ebrard.

Las diversas fotografías en las que aparece Marcelo Ebrard junto a Joe Biden o Angela Merkel, entre otros presidentes y primeros ministros, o la alfombra roja del G20, organizada por el italiano Mario Draghi, lo proyectan como líder internacional por el desinterés por el exterior de AMLO.

La circulación de las fotografías en redes sociales fue muy exitosa porque el tema de la conversación durante el fin e semana fue el roce de Ebrard con líderes políticos.

Se dice que una noticia no es cuando un perro muerde a una persona, lo es cuando una persona muerde a un perro. El actual Gobierno de AMLO subestima los mecanismos internacionales; es posible que los interprete como injerencistas. Es noticia cuando un funcionario de su gobierno habla de temas internacionales. Ebrad es el único que lo hace. Es su trabajo. No tiene nada malo tomarse fotos. También es un lenguaje.

Twitter: @faustopretelin