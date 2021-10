En 2008 los gobiernos de México, Estados Unidos, América Central, Haití y República Dominicana suscribieron la Iniciativa Mérida, cuyos objetivos eran combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el lavado de dinero. EU se comprometió a capacitar las fuerzas militares y policiacas de los demás países, transferir equipos y compartir inteligencia. Los 11 gobiernos acordaron coordinar las actividades de sus instituciones, primero, y luego entre las de sus países, eliminar la agenda propia de cada institución y evitar la duplicidad de recursos y esfuerzos.

El gobierno mexicano se comprometió a combatir la corrupción mientras que el de EU a combatir el consumo de drogas y el tráfico ilícito de armas de fuego y dinero en efectivo hacia México.

Entre 2007 y 2021 el congreso de EU autorizó unos 3,300 millones de dólares para financiar la compra de equipos para combatir a la delincuencia y los programas de la Iniciativa.

El acuerdo empezó a perder fuerza en 2017 debido a decisiones del entonces presidente de EU, Donald Trump.

Luego, el 7 de mayo de 2019, AMLO le dijo adiós al decir: “Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida. La propuesta que estamos haciendo es la del plan de desarrollo para el sureste y los países centroamericanos. Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos; no queremos helicópteros artillados, no queremos recursos para otro tipo de apoyos militares, lo que queremos es producción y trabajo”.

Algunos números demuestran que tenía razón.

Las acciones para reducir el consumo de drogas en EU fracasaron porque entre 2008 y 2020 el número de muertos por sobredosis de drogas cada año aumentó 153.6%, de 36,450 a 92,452. Un total de 702,920 muertes por drogas que en su mayoría fueron importadas ilegalmente de México.

En el mismo periodo, el número de homicidios perpetrados anualmente en nuestro país aumentó 161.2%, de 14,006 a 36,579, lo que evidencia el fracaso del combate contra el crimen organizado. Un total de 343,144 muertes, la mayoría de ellas relacionadas con la delincuencia organizada en todas sus manifestaciones.

En resumen, un millón 46,064 personas perdieron trágicamente sus vidas pese a la Iniciativa Mérida.

Para sustituirla, los gobiernos de AMLO y Joe Biden anunciaron el viernes pasado el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y los EU, que presentan como “una nueva visión de seguridad y colaboración regional anclada en el respeto a la soberanía de cada país”.

La Declaración Conjunta para el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y EU emitida por ambos gobiernos anota objetivos ambiciosos, similares a los que hace 13 años mencionaba la Iniciativa Mérida, pero no explica cómo se alcanzarán ni con qué recursos económicos, materiales y humanos.

Sólo el tiempo dirá si el Entendimiento Bicentenario es exitoso. Ojalá que no pasen 13 años, se acumulen muertos y se despilfarren recursos para que nos digan que tampoco sirvió de mucho.

