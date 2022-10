La Categoría 1: de la minimización del asunto a la mentira de la SICT

El viernes pasado la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió un comunicado sobre la reunión que funcionarios mexicanos tuvieron ese día en Washington con funcionarios estadounidenses.

El comunicado titulado “Prioridad Binacional recuperar Categoría 1 para garantizar seguridad a 30 millones de pasajeros”, dice, entre otras cosas que “La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Administración Federal de Aviación (FAA) coincidieron en señalar que es un prioridad de los gobiernos de México y Estados Unidos la pronta recuperación de la Categoría 1 mexicana, a fin de garantizar la seguridad aérea de 30 millones de pasajeros.

“Así lo manifestaron el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, el encargado del despacho de la SICT, Jorge Nuño Lara, así como Billy Nolen, administrador interino de la FAA, quien además reconoció las acciones correctivas emprendidas en materia de seguridad aérea por las autoridades mexicanas.

“Lo anterior, luego de que la SICT presentó a la FAA su plan de trabajo para recuperar la Categoría 1, el cual fue aceptado por las autoridades aeronáuticas estadounidenses...”

Lo que anunció la SICT resultó no ser cierto, de acuerdo a una nota emitida ese mismo día por la agencia noticiosa Reuters que dice: “México está avanzando hacia la recuperación de su calificación de aviación de Categoría 1, pero la Administración Federal de Aviación (FAA) aún no ha aprobado su plan como afirmó anteriormente el gobierno mexicano, dijo el viernes a Reuters una fuente familiarizada con el asunto. Un vocero de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no respondió de inmediato a una solicitud de aclaración sobre si el plan había sido aprobado”.

Recordemos que el 25 de mayo del año pasado la FAA anunció haber detectado por lo menos 28 deficiencias de seguridad dentro de las aerolíneas mexicanas por lo que degradó de la Categoría 1 a la 2 a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que es la encargada de supervisar a las aerolíneas.

Al ser cuestionado sobre el asunto, AMLO trato de minimizar la gravedad de la degradación: “… no es un tema delicado, veo más un propósito de ayudar a las líneas estadounidenses con una medida de este tipo”. O sea, que su gobierno no pudiera entonces ni aún pueda hoy garantizar la seguridad de 30 millones de pasajeros no era para él un tema delicado.

Aeroméxico y Volaris, de acuerdo con una nota de Hosteltur, “descartaron que les afecte la rebaja” de la categoría. ¿Tal vez lo dieron para no contradecir al presidente?

El hecho es que, de acuerdo con Alto Nivel, desde mayo de 2021 hasta agosto pasado la degradación de la autoridad aérea “ha ocasionado un daño económico a las aerolíneas mexicanas por 9,200 millones de pesos (unos 460 millones de dólares), al limitar su capacidad de ofertar vuelos hacia Estados Unidos”.

El asunto de la degradación de la AFAC se ha manejado mal desde un principio. Primero AMLO le restó importancia, luego dos de las más importantes aerolíneas del país aseguraron que no les afectaba la medida y ahora la SICT anuncia, falsamente según Reuters, que el plan para recuperar la Categoría 1 fue aceptado por la FAA.

No vamos bien...

