Luego de que Liverpool comprara en el 2017 la cadena de tiendas Suburbia a Walmart de México, para entrar a un sector de la sociedad donde no tenía presencia, ahora la firma departamental iniciará una nueva etapa en su negocio, por lo que abrirá sus farmacias en el país. Esta compañía incursiona en el mercado de medicamentos, por lo que ha comenzado a mandar a sus clientes correos sobre las ventas de medicinas. Además, a través de su página de Internet, inició la promoción de medicamentos. Y aun cuando la información había estado restringida, es una realidad que Liverpool dio inicio con esto en el ámbito de su negocio a la venta de medicamentos.

Sabemos que hay inversionistas muy atentos a esta operación, por lo que lo toman como una buena etapa en el desarrollo de los negocios de la firma que lleva Max David Michel, debido a la diversificación de mercados que está realizando la empresa. El mercado farmacéutico de México a nivel mundial está entre los primeros 15 y es el segundo en América Latina. Genera cerca de 74,000 empleos de manera directa. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de Julio Santaella, el mercado de medicamentos en el país vale unos 368,809 millones de pesos.

¿Hombre austero?

En Jalisco un juez y un empresario son la comidilla en el sector empresarial. Resulta que el propietario de la firma Dulces de la Rosa, Jaime Enrique Michel Velasco, se declaró ante las autoridades judiciales de Jalisco como insolvente para pagar una pensión alimenticia a su excónyuge por la cantidad de 200,000 pesos mensuales, pues asegura que sus ingresos en similares periodos no rebasan 49,000 pesos; no obstante, su emporio dulcero factura al año alrededor de 2,600 millones, o bien, unos 216 millones de pesos al mes. La noticia no es que el personaje se haya proclamado como un hombre austero, sino que el juez sexto de lo Familiar, Agustín Flores Valderrama, lo haya tomado como válido para la secuela del juicio ordinario civil 536/2015. Ante el mencionado escenario, la defensa de la señora Marcela López Amezcua ingresó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal contra el juzgador, por considerar que éste actuó de manera parcial y con dolo.

Presumen en Guadalajara

Y ya que le hablo de la capital tapatía, a partir de hoy esa ciudad recibirá la Expo ANTAD y Alimentaria 2018, evento consolidado como una de las plataformas de negocios más importante para el sector detallista, restaurantero y hotelero, ya que reúne a productores, industriales, distribuidores de todo el país. Este año, entre los más de 370 expositores, destaca la presencia de Upax, que encabeza Cecilia Fallabrino, quien estará allí impulsando su área de trade marketing dirigida por Donovan Nieto, la cual se afianza como una alternativa innovadora que brinda soluciones de negocio con servicios de ejecución y control de personal; además, presumirá su oferta comercial completa como marketing experience and research, que le ha llevado a crecer con clientes importantes como Holcim, Volaris, Unilever, Coca-Cola, Lala, Elektra, Banco Azteca, La Moderna, Philip Morris, Grupo Modelo y Kellogg’s, entre otros.

Voz en off

Nos adelantan que la firma Siemens traerá a México la aplicación MindApp Energy Efficiency Analytics, como una innovación que permite al sector industrial un manejo eficiente y reducciones de hasta 15% en el consumo de energía. Esta innovación la presentará en la feria Industrial Hannover Messe que se llevará a cabo en Alemania durante abril.