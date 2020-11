Si la FGR no obtiene pruebas adicionales a las enviadas por la DEA, será imposible presentar a un juez de control el caso del general Salvador Cienfuegos, por ser inadmisibles para la justicia mexicana.

Aceptarlas implicaría avalar el prepotente comportamiento que significó espiar ilegalmente, sin orden de un juez mexicano, a un miembro del gabinete presidencial, una grosera violación a la soberanía nacional.

A pesar de las estridencias, no será difícil apaciguar a los radicales de la extrema izquierda del partido oficial, sólo adviértanles que, como antes, sin la simpatía de Palacio Nacional, nadie hará huesos viejos en la 4T.

Banxico: criminal tocar las reservas

Se enchina la piel el sólo conocimiento de que en una reunión del Consejo de Administración de Pemex se haya sugerido que las reservas de Banco de México financiaran la gigantesca deuda de la paraestatal.

Las reservas del Banco Central constituyen la garantía de estabilidad del sistema financiero de la nación y de su solvencia económica en el mercado internacional de crédito.

Dice mucho del poco sentido de responsabilidad de los altos funcionarios del Gobierno de la República que, además de considerar “excelente” la propuesta, acordaron evaluarla.

Reforma laboral, sabia continuidad

Ayer se puso en marcha la etapa pendiente de la reforma laboral, aquella que transfiere al poder Judicial la jurisdicción para juzgar los conflictos, reforma iniciada desde el pasado sexenio.

En ocho estados habrá juzgados especializados cuya tarea será resolver los conflictos laborales, un paso histórico, como dijo Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Seguirán otras entidades y se probará que, cuando hay cambios tan radicales como el sufrido por la justicia laboral, lo fundamental es la continuidad para las políticas públicas.

Notas en remolino

Inaceptable que las plataformas para transporte de pasajeros sean clasificadas como “servicio privado”, como si Uber y similares no fueran servicio público de transporte de pasajeros, igual que los taxis. Algo huele mal en la iniciativa del legislador morenista Javier Hidalgo... Curiosa inquietud de algunos grupos del partido oficial, Morena, por considerar que la relación con Washington puede cambiar para mal, con los demócratas en la Casa Blanca... Diputados y senadores, ocupados en “sus cosas”, no se ocuparon de reglamentar la reelección de legisladores y alcaldes, pero sí le reclaman al INE que fije requisitos en suplencia de la indolencia del Congreso... Nuestras más sentidas condolencias al presidente de México Andrés Manuel López por el fallecimiento de su hermana Candelaria Beatriz... Habrá, dicen, “parlamento abierto” para consultar a los sectores y grupos interesados en la legislación de outsourcing. No importa, como siempre, los oirán, pero no los escucharán... Los senadores no entienden que los bancos están creando reservas, a costa de sus utilidades, para hacer frente a eventuales contingencias por créditos incobrables...