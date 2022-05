A mitad del camino, en materia de salud, el gobierno mexicano decidió cambiar de ruta y se autoimpuso un nuevo desafío.

Apenas en marzo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del IMSS Bienestar, un programa que busca ofrecer atención médica y acceso de medicamentos de manera gratuita, a la población que no está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se trata de un golpe de timón en la política de salud, con el que implícitamente se reconoce el fracaso del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y se transfiere una enorme responsabilidad de gestión de la salud y presupuestal al IMSS, que hoy dirige Zoé Robledo.

El desafío que tiene el organismo público descentralizado es superlativo.Representa la creación de una institución con necesidades presupuestales multimillonarias, cuyo fondeo, no se sabe exactamente cómo se constituirá y que habrá de atender a una derechohabiencia mucho mayor a la que actualmente tiene el IMSS.

Más claro, el IMSS Bienestar atenderá a 80 millones de mexicanos. Para contrastar la cifra hay que decir que actualmente, el IMSS ofrece atención en sus 3 niveles de atención médica a 57 millones de derechohabientes, con base en un esquema de aportación tripartita: trabajadores, empresarios y gobierno.

De acuerdo con los cálculos del Instituto Farmacéutico México (INEFAM) que preside Enrique Martínez, el presupuesto que requerirá el IMSS-Bienestar será de alrededor de 200 mil millones de pesos en el más austero de los escenarios o de más de 500 mil millones de pesos en el más generoso.

Para tener una referencia, hay que considerar que el presupuesto anual total del IMSS, ronda los 700 mil millones de pesos.

Los recursos con los que operará el IMSS Bienestar, no están del todo claros, aunque de entrada las entidades de la república transferirán sus sistemas de salud –salvo aquellos gobernados por la oposición, que hasta ahora lo han rechazado– e iniciará operaciones con recursos de fondos existentes.

El IMSS Bienestar es un programa que de entrada comenzará con la absorción de los servicios médicos y hospitalarios de 19 de las 32 entidades del país con la intención de otorgar servicios médicos a 11.6 millones de personas.

Aunque en la realidad inicia con el programa piloto en los estados de Nayarit, Colima y Tlaxcala que ya firmaron convenios marco para transferir a la federación sus sistemas de salud.

Al anunciarse se dijo que ofrecerá servicios de primer y segundo nivel de atención a toda la población que no cuenta con seguridad social.

En consecuencia, la población que tendrá que atender el IMSS-Bienestar sumará a alrededor de ¡80 millones de mexicanos!

Esta cantidad total resulta de la suma de los 13.5 millones que ya venía atendiendo el IMSS-Bienestar más los 34 millones de Insabi más los 33 millones de la población abierta, que arroja el Censo de Población y Vivienda de 2020.

El presupuesto que requerirá el IMSS Bienestar los calculó Inefam con base en el gasto per cápita para cada uno de sus 5 escenarios y la población específica.Para el caso más austero lo hizo sobre la base de un gasto per cápita de mil 929.25 pesos y en el más generoso sobre la base de un presupuesto de 8 mil 820.87 pesos per cápita.

El resultado es de un presupuesto de 192 mil 788 millones de pesos para el primer caso y de 527 mil 757 millones de pesos para el segundo.

Y en las proyecciones presupuestales al año 2025, para los mismos escenarios las cantidades aumentan a 197 mil millones de pesos y 540 mil 800 millones de pesos.

El reto de gestión de los servicios de salud y de presupuesto requerido, son mayúsculos. Veremos qué resulta de éste golpe de timón, que sin duda tiene buenas intenciones: atender a la población abierta.

Está claro que en el camino quedó el fracaso del Insabi, el proceso de federalización de la salud y ahora viene una nueva ruta.

Que la nueva responsabilidad recaiga en el IMSS, da cierta tranquilidad, pero el desafío es superlativo. A ver.

marcomaresg@gmail.com