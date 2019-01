Apenas estrenó su elección como el primer fiscal general de la República y el doctor Alejandro Gertz Manero debe hacer la investigación de la tragedia de Tlahuelilpan que costó la vida a 92 personas.

Su investigación será sometida al más riguroso —y hasta exagerado— escrutinio por todos, particularmente por los malquerientes del gobierno lopezobradorista, quienes ya afilan los cuchillos para juzgar su actuación.

A diferencia de los miembros del gabinete, Gertz Manero encabeza un organismo autónomo del Estado mexicano. No tendrá, como los demás, la cobertura de las arropadoras conferencias mañaneras. Probará su temple y capacidad.

Todos acusan, pero nadie aporta pruebas

En distintas entrevistas y declaraciones los miembros del gabinete del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señalan con índice flamígero a sus antecesores por haber hecho distintas tropelías.

Hablan desde fraude en compras, hasta malos manejos del presupuesto o derroche inaceptable de recursos de los contribuyentes. A veces estos señalamientos se incorporan a la narrativa cotidiana de los funcionarios del gobierno federal.

Sin embargo, hasta hoy salvo resonancias y ecos en medios obsequiosos, no se sabe de ninguna acusación formal, ni se conocen pruebas que puedan sostenerse ante un tribunal. O sea que, por ahora, es como un festín retórico.

Los apoyos al campo, ¿Conasupo 2021?

En algunos sectores se ha criticado el anuncio que hizo el presidente López Obrador en Zacatecas acerca de precios de garantía para productores de granos básicos y de la formación de una suerte de institución que busque lograr la autosuficiencia alimentaria.

Aunque tienen razón muchos que advierten que tales políticas públicas tienen tufillo a políticas públicas del siglo pasado, el hecho es que el campo mexicano no ha recibido el apoyo que, en otras naciones, aún las más desarrolladas, otorgan a sus productores agrícolas.

Quizá esta vez tengan mejor éxito, siempre y cuando no repitan los errores del pasado que dieron al traste con políticas que debieron ampliar las oportunidades para los campesinos y agricultores de México y hacerles más competitivos.

NOTAS EN REMOLINO

Los contadores de votos en el Congreso afirman que al coordinador de la mayoría morenista Ricardo Monreal le faltan 15 votos, más o menos, o algunas ausencias para completar la mayoría calificada que exigirá en febrero la restitución de un artículo transitorio a la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional... Ya aclaró la CNDH que no acusa que haya habido omisión de alguna autoridad en la tragedia en Tlahuelilpan, sólo que pidió información para asegurarse que no la hubo. No, pues sí, quedó clarísimo... Por cierto, algunos dicen que a los anayistas del PAN ya los perdimos, pues el presidente Marko Cortés criticó la actuación “poco profesional” del gobierno en esa tragedia... Afirman los reporteros destacados en el Foro Económico de Davos que algunos de los participantes se preguntan cuál es la razón para que México le haya dejado libre el campo a Brasil, cuyo presidente Bolsonaro convierte a su país en la estrella para los inversionistas... En Puebla, la mayoría morenista designó gobernador interino al priista Guillermo Pacheco Pulido, veterano político con vínculos con algunas de las principales corrientes actuales de la política de la entidad... Algún día sabremos las razones por las cuales la Fuerza Civil de Nuevo León está siendo blanco de ataques a tiros, a tal grado que el Palacio de Gobierno en Monterrey ha sido rodeado de vallas protectoras...