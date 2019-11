Un rubro comprometido con el objetivo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para alcanzar la autosuficiencia alimentaria es el avícola.

La Unión Nacional de Avicultores (UNA), que preside Juan Manuel Gutiérrez Martín, ya presentó un plan ex profeso a la Sader, que comanda Víctor Villalobos, para aumentar su crecimiento y multiplicar el consumo de granos al campo.

Esta industria produjo, en el 2018, 6.3 millones de toneladas de pollo y huevo, con un valor de 152,000 millones de pesos, lo que significó un avance de 2.8 por ciento.

Hay la convicción de la UNA, que lleva Arturo Calderón, que, a través de acciones de promoción bien encaminadas, se puede subir la dinámica de esa industria a un ritmo de 5% anual.

De momento, una preocupación de los avicultores está en el derrotero de un cupo de importación de pollo a terceros países que se abrió en el 2013 y que básicamente aprovecha Brasil. Desde mayo ya se ocuparon 55,000 toneladas y lo que ahora se busca es que Economía, de Graciela Márquez, ya no lo renueve, máxime que ese país no da facilidades al comercio mexicano.

La UNA ya se entrevistó con el subsecretario Ernesto Acevedo y pronto presentará información detallada con respecto al impacto que generan esas importaciones, básicamente pechuga, que llega en condiciones poco competitivas. Hay la posibilidad de que pronto se renueve la cuota para el 2020. El argumento oficial es un riesgo de desbasto latente por la fiebre aviar. La industria ha comprobado que ya no hay brotes sustanciales, sobre todo, en la producción intensiva.

El negocio avícola mexicano también se ve afectado por importaciones desde Estados Unidos (pollo y pierna) que, se acusa, se hacen en condiciones de dumping. Recién se ganó un amparo y vía judicial se busca detenerlas. Éste es un viejo expediente que se arrastra desde el sexenio pasado. Vía una investigación se comprobó al gobierno el dumping existente.

Se calcula que, de frenarse las importaciones desde EU y Brasil, esto se traduciría en un aumento de 250 millones de pollos en la producción nacional, pero Economía aún deshoja la margarita y sigue abierta la posibilidad de un nuevo cupo para el 2020. Habrá que ver.

SAT hasta seis meses de retraso con el IVA

Más allá de los esfuerzos que realiza el CCE, que comanda Carlos Salazar, para tratar de mejorar el ritmo de la actividad económica con proyectos de infraestructura que descansarán en 70% en las inversiones de la IP, le platico que en lo fiscal se mantiene una enorme inconformidad, ya que a nada de que termine el año, el SAT, a cargo de Margarita Ríos-Farjat, continúa con retrasos hasta de seis meses en las devoluciones del IVA solicitadas por las empresas. Frente a ello siguen vigentes amparos que han interpuesto los afectados, incluso otros provenientes de los organismos empresariales. Esta situación, obvio, lastima el ánimo y la confianza.

Empujan a García Pimentel para la AMIB

Y en el contexto de los recientes cambios en la estructura operativa de la CNBV, que preside Adalberto Palma, esto por la austeridad y las pugnas por el mercado entre la BMV, que lleva José-Oriol Bosch, y Biva, de Santiago Urquiza, hay versiones de ajustes en la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB). Según esto, hay algunas casas de bolsa que impulsan a Álvaro García Pimentel para que asuma los bártulos en relevo de José Méndez Fabre, que vaya que se ha esforzado. No es la primera vez que se menciona a García Pimentel en esa posición, aunque ahora la diferencia es que este último acaba de salir del Bank of America. Obvio, no hay nada definido.