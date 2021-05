Quién representa el primer gobierno de izquierda en México se enfrenta al dilema de cambiar a fondo las estructuras sociales, económicas y políticas en tan sólo 6 años. En la historia reciente hemos asistido a una transformación a ritmos distintos entre los ámbitos económico, político y social. En efecto, antes de este gobierno, hubo 36 años de transformación, el modelo económico fue el que más se transformó, el área política experimentó una evolución a un menor ritmo y, la esfera social, la que menos fue atendida por el proceso. Estos cambios tuvieron legislaturas de mayoría los primeros 15 años. Así, cambió radicalmente el modelo económico de una visión cerrada hacia una notable apertura, haciendo del país, una de las naciones más abiertas al comercio internacional, aunque con un descuido notable sobre la necesaria participación del Estado en el proceso económico sobre todo como regulador y distribuidor de la riqueza. En la política se ha avanzado, pero a una menor velocidad y profundidad hacia la consolidación de una auténtica democracia no sin sobresaltos, como lo ha sido la captura del INE por los partidos políticos. La esfera social es la que menos atención había tenido hasta ahora que, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha tenido una mayor relevancia otrora anclada únicamente por la propia labor de la sociedad organizada como los organismos de transparencia y defensa de los derechos humanos.

El proceso de madurez del México moderno ha sido dispar y como consecuencia existen áreas de gran avance como el comercio exterior, pero aspectos con mucho retraso como la marginación, la deuda histórica con las comunidades indígenas, la educación y la defensa de los derechos humanos, de las víctimas, de las mujeres y los niños. El presidente emprendió una agenda de cambio ambiciosa que enfrenta muchas resistencias comenzando con el miedo al propio cambio. Sin embargo, el país necesita avanzar más en lo rezagado. Es importante entender al presidente en esta lógica, no es fácil la situación en la que se encuentra. El ser la economía 13 con un sistema de procuración y administración de justicia como el que tenemos o con los estados del sur en los niveles de subdesarrollo que presentan, estamos en una incongruencia. Ahora entendemos que 6 años no son suficientes para cambiar una nación. Fueron más de 3 décadas para cambiar el modelo económico, medianamente cambiar en lo político y apenas voltear a lo social. Pronto, gobierno y ciudadanos, tendremos que decidir si la ola de cambio se mantiene. El cambio es difícil pero no imposible. Con la legitimidad social de López Obrador, la voluntad de cambio de la sociedad y el equipo jurídico del presidente, puede resultar mejor evaluar convocar a los mexicanos a que juntos de la mano nos demos una nueva Constitución General de la República en lugar de seguir desgastando a nuestras instituciones.