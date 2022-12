El trillado camino hacia la crisis de las criptomonedas

Nadie debería sorprenderse por el colapso del intercambio de cifrado FTX, ni siquiera por la cantidad de personas que se sorprendieron. A pesar de la novedad de los activos, la narrativa de la criptocrisis se estableció hace mucho tiempo

BARCELONA – Las tasas de interés en rápido aumento han perforado la burbuja de las criptomonedas, exponiendo la fragilidad, la mala gobernanza e incluso el fraude en muchos rincones, sobre todo en el intercambio de criptomonedas. Y el espectacular colapso de FTX se produce inmediatamente después de otros fracasos recientes en la criptosfera, como Terra-Luna, Three Arrows Capital o Voyager Digital. Nadie debería sorprenderse, ni siquiera por la cantidad de personas que se sorprendieron.

“No hay nada nuevo bajo el sol”, nos recuerda Eclesiastes. En la sede de FTX bajo el sol de las Bahamas, la publicidad de la empresa advertía a los clientes que no se perdieran la próxima gran cosa”: monedas basadas en blockchain, productos financieros y tokens no fungibles. Pero solo los activos eran nuevos. La narrativa de la criptocrisis se estableció hace mucho tiempo.

El colapso comenzó, como suele suceder con los colapsos financieros, con una burbuja. La demanda de los inversionistas superó las expectativas razonables a corto plazo de lo que podrían lograr las criptomonedas. Poco prácticos como medio de intercambio, los usos de Bitcoin, Ethereum y el resto parecían limitados a la especulación financiera y la actividad ilegal. Pero las tasas de interés históricamente bajas alimentaron la manía de lo que podría llegar a ser la criptografía. La diligencia debida pasó a un segundo plano ante el aumento vertiginoso de los precios de los activos. El dinero barato facilitó que las empresas asumieran un apalancamiento excesivo. Los inversores necesitaban rendimientos cada vez mayores para superar al mercado y vencer a la competencia. Esto significó más apalancamiento y más toma de riesgos.

Cuando las burbujas estallan o se encogen inevitablemente, las ganancias se tambalean. Las circunstancias más reducidas exponen la fragilidad del sistema: regulaciones inadecuadas, gobernanza deficiente y malos actores que alguna vez se ocultaron fácilmente. En casos extremos, las empresas ocultan pérdidas con fraude. Cuando cae una empresa, el contagio se extiende a las entidades expuestas.

El extravagante fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quería adoptar la corriente principal de las criptomonedas, y grandes fondos como Sequoia Capital y el fondo soberano de riqueza de Singapur, Temasek, invirtieron en el proyecto. Celebridades como Tom Brady y Larry David promocionaron el intercambio en los anuncios del Super Bowl. Ex jefes de estado como Bill Clinton y Tony Blair se burlaron de Bankman-Fried. Estaba amaneciendo una nueva era financiera, y lo único que temían los inversores era perderse algo.

La euforia, sin embargo, rodeó un castillo de naipes. La derrota de las criptomonedas comenzó con el colapso del ecosistema de “monedas estables” Terra-Luna, un conjunto de monedas digitales que perdió su paridad con el dólar justo cuando la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas de interés a principios de 2022. El contagio se extendió a Three Arrows Capital, ahora difunto fondo de cobertura criptográfico que estuvo sustancialmente expuesto a Terra-Luna. FTX intentó detener el contagio, rescatando a empresas como Voyager y BlockFi. Algunos incluso compararon a Bankman-Fried con el legendario J. P. Morgan, cuya intervención financiera privada frenó el pánico de 1907.

Si bien los detalles aún son confusos, el fondo de cobertura hermano de FTX, Alameda Research, se metió en problemas durante el verano cuando la incertidumbre se propagó por la criptosfera. En violación de las reglas de FTX, Bankman-Fried usó 8,000 millones de dólares en fondos de clientes en un esfuerzo por rescatar a Alameda, administrada por su expareja romántica. Sin embargo, los préstamos de Alameda supuestamente estaban respaldados por FTT, el token criptográfico interno de FTX que ahora no tiene valor.

Las fichas de dominó estaban puestas. El fatídico empujón comenzó con una disputa pública entre Bankman-Fried y Changpeng Zhao, fundador del intercambio rival Binance. Zhao dijo que Binance planeaba vender 529 millones de dólares en tokens FTT, lo que llevó a los clientes de FTX a comenzar a retirar fondos de la plataforma. FTX enfrentó una crisis de liquidez masiva y pronto se declaró insolvente. Después de decir que Binance compraría el intercambio paralizado, Zhao renegó cuando vio los libros de FTX. Bankman-Fried renunció como director ejecutivo poco después y la empresa quebró. Las acusaciones de fraude, desperdicio y abuso de FTX inundaron la criptosfera.

Los inversores quedaron sorprendidos por el colapso repentino. Casi el 40% de los fondos de cobertura de criptomonedas habían invertido en FTX. Muchos probablemente habían asumido que los grandes fondos como Sequoia habían hecho la debida diligencia adecuada. En cambio, el entusiasmo por FTX y su fundador había sustituido a una evaluación sólida de los fundamentos, cubriendo una podredumbre profunda. El actual administrador de FTX, John Ray III, que supervisó la liquidación de Enron, dijo que “una falla tan completa de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera confiable” “no tenía precedentes”.

La implosión de FTX ha dañado gravemente la visión de la criptosfera de un sistema financiero descentralizado y no regulado, pero eso no significa que la tecnología sea la culpable del caos. Otras formas de finanzas digitales y tecnología blockchain, como los contratos inteligentes, aún pueden mejorar los sistemas de pago y ampliar la inclusión financiera. Muchos bancos centrales también están entrando en el juego y lanzando sus propias monedas digitales para apuntalar la soberanía monetaria y la estabilidad financiera.

Los reguladores se quedan con un enigma. Reaccionar exageradamente a la criptocrisis que se desarrolla podría convertir las aplicaciones potencialmente beneficiosas de la tecnología en daños colaterales. Y si bien pueden dar la bienvenida a los criptomercados en el redil regulatorio, corren el riesgo de riesgo moral a medida que los inversores buscan protección pública contra pérdidas privadas. Por otro lado, si los reguladores ignoran los criptomercados, podría generarse inestabilidad (aunque los criptomercados aún son demasiado pequeños para plantear riesgos sistémicos).

Las lecciones del colapso de las criptomonedas no son nuevas ni controvertidas. Las entidades que operan como bancos deben ser reguladas como tales o clausuradas. Los casinos especulativos deben ser monitoreados en busca de signos de fraude. Los auditores y los reguladores deben asegurarse de que el juego no esté amañado, y se debe advertir a los inversores que las pérdidas en el juego no están aseguradas. Incluso Casino Royale de James Bond, que se filmó cerca de la sede de la isla de FTX, tuvo que cumplir con algunas reglas. Es razonable esperar que los vecinos hagan lo mismo.

Xavier Vives, Catedrático de Economía y Finanzas de IESE Business School, es coautor (con Patrick Bolton, Harrison Hong y Marcin Kacperczyk) del informe Resiliencia del Sistema Financiero ante los Desastres Naturales.

