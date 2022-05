La tragedia en Texas pone una vez más en evidencia el poder de las armas en una nación que se ha vuelto adicta, mientras profesa la paz en el mundo.

En Estados Unidos comprar armas es tan fácil como ir a comprar alcohol o cigarros. La segunda enmienda les otorga a los ciudadanos el derecho de portar armas y esto se hace efectivo, una vez que cumplen 21 años, llenan un formulario, y llegan acompañados de su licencia para conducir. No obstante, para adquirir armas largas, como una escopeta o un rifle, la edad mínima es de 18 años.

Así “la libertad” y sus consecuencias que hoy nos llevan a Uvalde, Texas para hablar de Salvador Ramos. El joven de 18 años que mató a tiros a 21 personas en una escuela primaria. De las cuales 19 eran niños de entre 7 y 10 años. Mientras que dos, eran maestras.

Ramos se saboreaba este momento desde hace mucho, incluso le había comentado a sus pocos amigos que soñaba con ser marine para matar a mucha gente, y “se regaló”las armas por su cumpleaños número 18 . Teniendo el tiempo suficiente para presumir el poder de sus armas en redes sociales , mientras contaba de manera regresiva hacia el momento en que se vengaría del bullying que había tenido que soportar por ser tartamudo, hijo de una madre adicta, y parte de una familia con una situación económica delicada.

Tal parece que el odio justificó su fin y sus medios. De la misma manera que el dinero lo ha hecho, para que las armas puedan mantener su poder en este país.

La consultora australiana IBISworld, señala que la industria armamentista ha aumentado su valor en un 22% con respecto a 2012, llegando a sumar 19,500 de dólares en el último año. Asunto que va de la mano con los 70,500 millones de dólares que la producción de estos artefactos derramó sobre su economía durante el mismo periodo, según datos de la Fundación Nacional de Deportes de Tiro.

No obstante, el poder de las armas dentro de la economía no está libre de costo. Puesto que con base a los registros de los CDC (Centers for Disease Control and Prevention), Estados Unidos tiene la tasa más alta de muertes por armas de fuego en casi tres décadas. Llegando a ser de 13.6 por cada 100,000 personas.

Por otro lado, no se puede ignorar el poder político que tiene el poder de las armas. La Asociación Nacional del Rifle (NRA) influye en el futuro de los políticos. Porque además de haber sido fundada mientras se escribía la Constitución de Estados Unidos, tiene un poder económico importante que se ve reflejado en sus cinco millones de miembros y en sus 434 millones de dólares de ingresos al año. De ahí el que pueda respaldar a los candidatos, y que esto sea aprovechado comúnmente por el Partido Republicano.

Otro dato importante, es el que proporciona el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, que posiciona a nuestro vecino del norte como el mayor exportador de armas del mundo. Siendo responsable de casi un 39% de las ventas internacionales de armamento entre 2017 y 2021.

Realidad que puede ser observada en paralelo con el hecho de que Washington ha sido el aliado que más ayuda militar le ha brindado a Ucrania y este apoyo haya servido para justificar el incremento en su presupuesto militar un 4% para el 2023, llegando a 813,000 millones de dólares, que sin duda ayudarán a seguir perpetuando el poder de las armas.

Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera.

El último en salir, apague la luz.

Twitter: @HenaroStephanie