El menú del día te ofrece Ensalada de riesgos agrícolas

En los mercados de muchos ‘commodities’ la volatilidad se acompaña de falta de liquidez y un movimiento súbito en el volumen operado direcciona el precio dejando a la vista ángulos tangenciales que nos desvían del diferencial entre costo y valor.

A esto lógicamente se le suma la complejidad, los males de los burócratas que dictan políticas parciales que terminan entorpeciendo el comercio. Tenemos administraciones que deciden cuando un inventario existente se hace disponible, afecta la oferta y demanda y un industrial queda ante la interpretación de las autoridades que terminan manoseando el comercio mundial.

Enfrentamos un menú con un entorno económico incierto con presiones inflacionarias, lo anterior lógicamente atenta contra la capacidad de gasto, con un incremento de precios que marginan al consumidor. La demanda queda en el aire, y si en esto la oferta disminuye debido a la baja productiva en el hemisferio norte, encontramos que la baja productividad empata con la caída en el consumo.

Otro tema en la mesa es la guerra en el mar negro, Rusia empieza a dictaminar la conducta de invierno y seguramente restringirá y condicionara el abasto energético a Europa, quien depende del clima para librar una necesidad aguda por energía si el invierno es intenso, o salir a la primavera no tan raspada si el invierno es templado, la situación de abasto en el mar negro es una ejemplar forma de mostrarte la diferencia entre un inventario existente relativo de uno disponible, que mejor ejemplo. Ucrania tiene producto que no puede salir libremente, y Rusia tiene grano que el mundo no puede comprar fácilmente por razones obvias. La carta de los entrantes termina de momento con el tema climático.

De momento una sequia complicada en Estados Unidos que ha secado el caudal del rio Mississippi, la ruta pluvial sin capacidad nítida de transportación de barcazas limita el flujo de mercadería a los centros de exportación y eso deja en muy mala posición los programas exportadores norteamericanos. El clima esta además siendo critico en Sudamérica donde de momento nos jugamos el efecto de un tercer año niña, algo que de continuar seria devastador para la producción de Argentina principalmente. El tema climático en Brasil aun no es tan dramático y sin duda será Brasil el cambio de orden que el mundo necesita una vez que de momento se enfila a presentarle al mundo un aluvión de soya y maíz, si, y solo si, el clima coopera. Lo anterior lo dejamos a tu discreción.

Finalmente se renueva el politburó chino. La historia marca al sr Xi Jinping como el líder por cinco años más. El cambio en el gabinete chino es interesante, elementos que jugaban técnico, son cambiados por otros que juegan rudo. La vieja guardia de dureza regresa a la conducción del otro lado de la gran muralla y con ello el nacionalismo será una bandera en la que se envolverán para hacer la defensa del derecho de Taiwán y Hong Kong. China y EU estarán en el reflector mundial por encima del mar negro.

Los problemas del presente son los temas del futuro que no supimos resolver. No pienses en precios, piensa en márgenes. Concéntrate en lo que puedes influir.

¿Estás en buenas manos?

