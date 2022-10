El mensaje de EU a la OPEP+

Esta semana tuvimos el dato de inflación general de Canadá, bajando una décima de punto de 7.0 a 6.9%, y esto de igual manera paso en la economía de nuestro vecino del norte. En la misma tendencia, a la primera quincena de octubre fue de 8.53 en México, aumentando el precio de los energéticos en 1.30 por ciento. Lo anterior por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano.

Estos últimos datos de caída en los valores en la inflación, no es suficiente para poder el bajar las tasas de intereses, y esto conlleva a que pueda haber una recesión en algunos países, al no haber nuevas inversiones que generen un mayor flujo de dinero en los mercados para las transacciones comerciales. Derivando en problemas en los ingresos en los países, al no poder recaudar lo propuesto para la operabilidad de un país por medio de su presupuesto anualizado.

Esta semana que paso EUA, anuncio ciertas medidas para el poder bajar los precios de los combustibles principalmente, y este derivado, que fue una variable utilizada para el corto plazo, y ayudo a bajar la inflación (en este mercado no hay subsidios directos al consumidor). Ha de llamar la atención que el mensaje realizado por el Presidente Jose Biden, fue directo a los países de la OPEP+, en forma específica e contundente a este acuerdo que tiene a países de la OPEP y no OPEP, y en los que se encuentra México.

El mensaje interpretado por mi persona fue el siguiente:

EUA, actualmente, produce alrededor de 12 millones de barriles diarios de petróleo crudo, un millón más comparado con 2021, y esto indica en forma contundente que es el primer país productor a nivel mundial. Comprometiendo a incrementar a llegar a 13 millones. El objetivo, colocar en el mercado estos barriles para bajar el precio del petróleo. Indicando que las reservas estratégicas de petróleo, pueden ser recuperadas con la producción interna de crudo dulce, y el amargo de mercado internacional (reservas tiene una combinación de estos tipos de crudos), pero siempre y cuando podamos tener un precio de barril no mayor de compra de 70 dólares. Al mismo tiempo, han observado que las más de 130 refinerías de este país, deberán trasladar las ganancias del margen de refinar (ingresos por la venta de derivados menos costo operativos, y donde influye en gran parte el precio del barril), al consumidor. Debido a que de análisis realizados, al tener el mismo margen de refinación de antes de la invasión de Rusia a Ucrania, cubrirían sus costos y utilidades respectivas. Hoy, la realidad, las refinerías están siendo trasladado en 60 centavos por galón, al consumidor en el costo de los combustibles en la bomba. Es decir, el mercado está pagando a los accionistas de cada una de las empresas, la compra de acciones o dividendos respectivos.

El mensaje a la OPEP, cierra con la propuesta del Comité Judicial del Senado que presentó el 20 de octubre, sobre un proyecto de ley que permitiría a EUA, demandar a la organización por comportamiento antimonopolio y manipulación del mercado, y ha tomado fuerza desde que el grupo OPEP+, decidió a principios de octubre reducir, su objetivo principal de producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios de petróleo crudo a partir de noviembre.

La estrategia:

Reducir el precio de barril internacional y bajar el precio de los combustibles en el mercado americano, sustentando en aumentar la producción. Para bajar la inflación e tasas de interés.

En el caso de Lograrlo, y que podría ser antes del segundo trimestre del 2023, cuando empieza a incrementar la demanda por la época de verano de combustibles, podríamos ver una inflación por debajo del 6% y un crecimiento económico sostenido, y sería las bases para poder estabilizar la macroeconomía de este país del 2024 en adelante.

México hoy discutimos cuanto deberíamos gastar, en función de los ingresos. Pero lo aprobado hasta el momento indica que tendremos una alta incertidumbre financiera presupuestal al tener por primera vez un déficit de más de 1.1 billón de pesos, y los cuales podrían ampliar, si dejan de ingresar impuestos vía IEPS, y continúan los subsidios hasta ahora a los combustibles. Es importante, establecer, que si EUA, logra bajar el precio a 70 dólares el precio del barril, las finanzas públicas podrían estar estables ante este rubro, al considerar un precio de barril de 68 dólares en promedio, activando el cobro del IEPS en alto porcentaje al consumidor, y teniendo precios bajos de los combustibles de importación, debido a que actualmente traemos más del 65% en forma diaria de gasolina e diesel del total de la demanda actual. Esto podría ayudar en bajar más la inflación y dejaríamos de estresar al gasto público, y reactivado más el privado, al tener un menor costo el dinero para invertir en proyectos en México.

Conviene que EUA, controle el precio del Barril, ¿sí o no?

En el siguiente enlace el futuro de la energía en el mundo y mexico.