El menosprecio al IPAB

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) no es tan conocido entre la población a pesar de desempeñar un papel fundamental para salvaguardar los ahorros del público. Fue creado en 1999 como organismo público descentralizado de la SHCP para sustituir al FOBAPROA, que ejerció la protección del ahorro bancario durante la crisis de 1994, con lo que ni un solo ahorrador perdió un peso de su dinero a pesar de que el sistema bancario quebró.

De acuerdo con su ley, el gobierno y administración del Instituto están a cargo de una Junta de Gobierno (JG) y un Secretario Ejecutivo. La Junta de Gobierno se integra por siete miembros: tres exoficio (el secretario de SHCP quien la preside, el gobernador del Banco de México y el presidente de la CNBV) y cuatro vocales independientes designados por el presidente de la República y aprobados por el Senado, para periodos escalonados de cuatro años cada uno, permitiéndose su reelección en una sola ocasión. La ley establece que las sesiones de la JG serán bimestrales, requiriéndose la asistencia de cuando menos cuatro de sus siete miembros.

Al iniciar este gobierno, se generó una vacante al terminar en diciembre de 2018 el periodo del vocal Luis Miguel Montaño. En su lugar, el Ejecutivo propuso a Jorge Eduardo Navarrete para el periodo 2019-2022. Así, durante 2019, la JG funcionó con sus cuatro vocales independientes: Oscar Levin, Armando Baqueiro, José Quijano y Navarrete. Al inicio de 2020 se generó la vacante de Óscar Levin. Sin embargo, en su momento, el Ejecutivo no postuló a nadie para sustituirlo, con lo que la JG sesionó ese año con tres vocales. A partir de 2021, al salir José Quijano, se crea otra vacante para la cual López Obrador tampoco propuso a un sucesor. Así que la JG en ese año sólo tuvo a dos vocales.

En enero de 2022, el Ejecutivo por fin se animó a proponer para las dos vacantes a Carlos Romero Aranda (exProcurador Fiscal de la Federación) y a Diana Álvarez Mauri (exdirectora del Banco del Bienestar). Pero el Senado en más de un año no ha considerado aún su aprobación. Entre tanto, al inicio de 2022 se tiene una vacante más al terminar su periodo Armando Baqueiro y no se postuló a nadie en su lugar. Con ello, durante todo 2022 se dio una situación algo extraña por decir lo menos: la JG estuvo compuesta por un solo vocal independiente. Ahora, en enero de 2023 se generó la cuarta vacante, al finalizar Navarrete su periodo. Así, hoy, la JG es inexistente e inoperante al estar vacantes los cuatro puestos de vocales. Es una violación a la ley. Esta situación denota un desprecio de López Obrador hacia el IPAB al creer equivocadamente que su papel es rescatar bancos y no proteger al ahorrador.

Una fuente cercana al Senado me comenta que ha sido Monreal quien ha congelado las nominaciones de Aranda y Álvarez por una supuesta ausencia de consensos. ¿Será que está buscando una moneda de cambio? Es imperdonable que se haya politizado esta situación ante la indiferencia de Ramírez de la O y Victoria Rodríguez. Por el bien de la confianza de los ahorradores, urge que convenzan al Presidente de la importancia del IPAB.

