Tras haber ganado el premio Pulitzer y haber trabajado en 65 países, en seis distintos continentes, John Moore se retiró como corresponsal especial de Getty Images hace una década. Desde entonces, literalmente, se ha enfocado en la migración ilegal y la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos.

Justo hace un año publicó su libro Undocumented: Immigration and the Militarization of the United States-Mexico Border (PowerHouse Books, 2018). La madrugada del martes 12 de junio, acompañó a un grupo de oficiales de la Patrulla Fronteriza de McAllen, Texas, durante un operativo. Allí tomó la fotografía de Sandra Sánchez, una mujer que había llegado a Ciudad Mier, Chihuahua, tras un mes de trayecto. Acompañada de su pequeña hija, Yanela, atravesó el río Bravo en una balsa hechiza, de cámaras de llanta y planeaba solicitar asilo. Casi de inmediato fueron capturadas.

El primer capítulo de la crisis humanitaria generada por la migración centroamericana quedó reflejada en la imagen de Yanela en shock, mientras los agentes policiacos esposan a su madre. La política de “tolerancia cero” impuesta por Donald Trump generó un daño colateral: la segregación de miles de niños, mientras sus padres eran remitidos a centros de detención mientras procedía su deportación.

Esa imagen daría a Moore su cuarto premio World Press Photo.

El nuevo drama centroamericano —la separación de las familias, las caravanas migrantes, la crisis generada por los refugiados— atrajo la atención de la agenda noticiosa internacional. Las coberturas del año pasado ya han sido reconocidas por dos premios internacionales de periodismo.

Al cierre de esta edición, en Madrid estaba por iniciar la entrega de los Premios Internacionales Rey de España, que en la categoría de Periodismo Digital reconoció a El Faro, un sitio informativo basado en El Salvador, y la cadena Univision de Estados Unidos, cuyas redacciones elaboraron contenidos para un especial multimedia titulado De migrantes a refugiados, que incluye crónicas, galerías fotográficas, minidocumentales, podcast y videos explicativos.

Una cobertura multipremiada. En mayo del 2018 recibieron el Hillman Prize en Periodismo Digital y tres meses después, fueron nominados a dos categorías en los premios Emmy. En octubre, fueron finalistas del premio Nuevo Periodismo Iberoamericano.

“Nuestra función no es pensar en diseñar productos editoriales para ganar premios, pero siempre es agradable (obtenerlos)”, define el periodista salvadoreño Carlos Martínez, quien planificó y coordinó el proyecto, “Este trabajo grupal consumió una gran cantidad de recursos y exploró formatos novedosos”.

Los galardones fueron entregados por el Rey Felipe VI. Entre los premiados destaca también Francisco Moreno, catedrático de la RAE, que recibió el premio Don Quijote de Periodismo 2018, por el artículo La represión lingüística del español en Estados Unidos, publicado en The New York Times en español, el pasado 23 de junio.

México estuvo representado por Joaquín López-Dóriga, quien recibió una mención honorífica por sus 50 años de carrera profesional en México. Nacido en Madrid en 1947, el experimentado informador expresó en la víspera a la agencia EFE: “Para mí la herramienta es el contenido. Lo que me gusta es el periodismo, aunque sea a gritos (...) La televisión, claro, por la audiencia. Pero la magia está en la radio. Porque es una relación muy íntima. La radio son emociones”.

El veterano periodista opina sobre la petición del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que el monarca español se disculpara por los agravios cometidos contra la población indígena durante la Conquista. “Los perdones no se pueden exigir. A los españoles y mexicanos no nos hacen falta más abrazos porque siempre estamos abrazados”.

EFECTOS SECUNDARIOS

DETONADORES. Dentro de un mes, acudirán a las urnas 13 millones de mexicanos en seis estados del país: Baja California y Puebla elegirán gobernadores y Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas renovarán poderes municipales. La violencia —y no la economía— es el tema que preocupa más a los electores, aunque las propuestas de campaña van en otra dirección. En el 2018, Baja California fue el segundo estado más violento del país con una tasa de 77.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, sólo después de Colima (tasa de 82.8). Además la entidad tuvo el incremento más alto de asesinatos ocurridos entre el 2012 y el 2018: su tasa de homicidios aumentó en 338 por ciento. En el 2012, su tasa era de 17.7 homicidios por cada 100,000 habitantes; para el 2018, la tasa llegó a 77.6. Por su parte, en el 2018, Tijuana fue el quinto municipio más violento del país, con una tasa de 125.1 homicidios por cada 100,000 habitantes. Del 2012 al 2018, los homicidios del municipio incrementaron en 520 por ciento. Ante este panorama, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector empresarial en aquella entidad han decidido impulsar una Agenda de Seguridad 19-21 y al margen de las disputas políticas, plantear soluciones a los retos que enfrenta la actual política de seguridad ciudadana. Los candidatos a la gubernatura del estado serán invitados a sumarse y podrán utilizar —tanto diagnóstico como propuestas— como base en sus estrategias de seguridad.

¿SABOTAJE? La industria aérea mexicana atraviesa un periodo turbulento, por la incertidumbre generada por la política pública, sin duda, pero también por la competencia, a veces impía. Al iniciar el periodo vacacional de Semana Santa, el sindicato de Aeroméxico comenzó a contactar de forma directa a sobrecargos de Interjet para invitarlas a incorporarse a las filas de la aerolínea. Cerca de 100 sobrecargos aceptaron la propuesta de un contrato “inicial” por un mes. No obstante, la aerolínea de Miguel Alemán reportó mejorías, respecto de la Semana Santa del 2018: un crecimiento de 25% en los traslados de rutas internacionales, y un factor de ocupación de 83%, 3 puntos porcentuales más. Algunos de los destinos internacionales de mayor demanda para este periodo vacacional fueron Bogotá, Colombia, y Lima, Perú.