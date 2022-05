El gobierno federal anunció con bombo y platillo su Plan para disminuir la inflación. Este consta de los diferentes apartados:

1. Estabilización del precio de la gasolina y el diésel, precios de referencia del gas LP y electricidad, lo que representa un esfuerzo del Gobierno Federal de 330 mil mdp.

2. Aumento de producción de granos Suma de esfuerzos de los programas “Sembrando Vida” y “Producción para el Bienestar”. Esto más que una acción, es la continuación de una que ya existía.

3. Entrega de fertilizantes. El Programa Fertilizantes para el Bienestar, se amplía de 5 a 9 estados. Se anuncia el Programa emergente de producción de fertilizantes orgánicos. Estos proyectos ya existían.

4. Eliminación de cuota compensatoria del sulfato de amonio Suspender por un año cuotas compensatorias a las importaciones de sulfato de amonio. (Incremento de la oferta de alimentos). Esta medida obedece a razones de comercio exterior independientes del acuerdo.

Medidas de Distribución:

5. Fortalecimiento de la estrategia de seguridad en carreteras Más de 12,000 elementos y 2,300 vehículos garantizarán la seguridad en carreteras. Aquí confunde la magnesia con la gimnasia, pues no tienen nada que ver la seguridad exterior con el control de la inflación.

6. No incremento en peajes de carreteras (CAPUFE). Carreteras de CAPUFE y FONADIN no incrementarán las tarifas en 2022. Esta será una medida con efectos residuales.

7. Exención de Carta Porte (básicos e insumos) Hasta el 1° de octubre de 2022, de ser necesario se prolongaría por otro periodo. Esta es una medida de razones fiscales, que no tiene nada que ver con el acuerdo.

8. No incremento de tarifas ferroviarias ni de contraprestación por interconexión. Medida por 6 meses, aplica para transporte de alimentos, fertilizantes e hidrocarburos. Aquí la PROFECO se ha descargado con una política de terror contra la industria férrea. Además, la industria férrea tiene muy poco efecto en el transporte global nacional.

9. Reducción en costos y tiempo de despacho aduanal

Mayor volumen de operaciones en todas las aduanas (fronterizas, marítimas o interiores).

Hacer más expedito el reconocimiento aduanero.

Estas dos medidas obedecen a razones aduaneras, no de control de la inflación.

10. Despacho ágil de carga en puertos marítimos

Agilización en dragado preventivo y carriles automáticos.

Funcionamiento 24 horas y aumento de personal.

11. Aranceles cero a la importación (básicos e insumos)

Medida temporal por 6 meses.

21 de 24 productos de la canasta básica y 5 insumos estratégicos.

Esta medida sí puede tener efectos de control de la inflación. De todas las mencionadas, es la primera de ellas.

Estrategia de comercio exterior. Importación de:

Alimentos: Aceite de maíz, arroz palay, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, zanahoria.

Insumos: Harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo, trigo.

Otras medidas:

12. Constitución de una reserva estratégica de maíz (medida de emergencia) Compra de 800 mil a 1 millón de toneladas de maíz con recursos de SEGALMEX. Esta medida por sí misma no detiene la inflación.

13. Precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche. SEGALMEX continuará implementando el Programa de Precios de Garantía que establece un precio mínimo de compra a pequeños productores. Los pequeños productores no tienen la fuerza de lograr un cambio de precios; es una medida de justicia social.

14. Fortalecimiento del Programa abasto (DICONSA /LICONSA).

15. Participación privada en el PACIC • Coordinación comprometida con el gobierno por seis meses, extensible tras evaluación de impacto. • Se espera que después del anuncio presidencial, se sumen más empresas a este espacio de diálogo y concertación.

16. No incremento de precios de los servicios Telmex y Telcel • Con esta medida anunciada por Telmex el pasado 2 de mayo se solidariza a contribuir con disminuir la presión inflacionaria generalizada que está afectando a la mayoría de los países, incluido México.

Presupuesto a invertir por el Gobierno Federal según cálculos del propio gobierno es de 1.4% del PIB estimados de 2022. Sin el estímulo a las gasolinas del IEPS y los estímulos adicionales, la inflación en abril habría sido 10.0% y no 7.7% como resultó. Esta medida efectivamente ayuda a detener la inflación, pero es regresiva. Quizá un subsidio focalizado a comprar la canasta básica a menor precio hubiera ayudado más a la población de escasos recursos.

Existen otros programas presupuestarios con aportaciones al control de la inflación (en Millones de pesos)

A. Seguridad alimentaria. Sembrando Vida, Producción para el Bienestar: Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos. Fertilizantes, Abasto y adquisición de leche del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa. Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura.

B. Subsidio a la electricidad doméstica

C. Subsidio a la gasolina

Lo más relevante del programa son el apoyo de no aumento de precios acordado con los productores de artículos de la canasta básica (PROFECO) Unidad* 1 Aceite de canola o maíz 1 pieza de 946 ml 2 Arroz en grano 1 kg 3 Atún en lata 2 latas de 140g 4 Azúcar morena 1 kg 5 Bistec de res 1 kg 6 Cebolla 1 kg 7 Chile jalapeño 1 kg 8 Chuleta de puerco 1 kg 9 Frijol en grano 900 g 10 Huevo de gallina blanco 18 piezas 11 Jabón de tocador 1 pieza 12 Jitomate saladet 1 kg 13 Leche 5 litros 14 Limón 1 kg 15 Manzana 1 kg 16 Naranja 1 kg 17 Pan de caja 1 paquete de 680g 18 Papa 1 kg 19 Papel higiénico 1 bolsa de 4 piezas 20 Pasta para sopa 1 paquete 220 g 21 Pollo entero 1 kg 22 Sardina en lata 1 lata de 425g 23 Tortilla de maíz 4 kg 24 Zanahoria 1 kg

Los efectos esperados sobre el control de precios son de un 27% del costo de la canasta básica:

Canasta PROFECO: 13% del Índice General de Precios (INPC).

Energéticos: 10% del INPC.

Tarifas autorizadas por el gobierno: 4% del INPC.

¿Qué opinamos de este acuerdo? No negamos su buena voluntad, pero con buena voluntad no se gobierna. Existe un mecanismo de control de precios previsto en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) que es el que quizá debiera haberse utilizado, pues de otro medio el acuerdo de precios entre gobierno y agentes económicos es ilegal. Se requiere declaratoria de falta de competencia efectiva por parte de la Comisión Federal de Competencia y acuerdo de precios máximos por el Ejecutivo. Este sistema no ha sido utilizado, quizá por la mala prensa de los controles de precios, pero es lo que establece la Ley y aunque no le guste a AMLO la ley es la ley.

Por otro lado, se echa en falta la colaboración u opinión del Banco de México, que es el órgano constitucionalmente responsable del control de la inflación, que podría haber completado el acuerdo con decisiones de política monetaria. La tasa de interés no es la única medida de la que dispone Banxico para que no se pierda el poder adquisitivo de la población.

En pocas palabras, más atole con el dedo del que nos ha estado dando el actual gobierno. Un atole más no es caro. Lo caro es el incremento en los precios que sufrimos toda la población y que con esta medida no cambiará sustancialmente. Reprobado Ramírez de la O.