México, por el tamaño de su economía e importancia, tiene todo el potencial para posicionarse entre los principales destinos para los inversionistas internacionales. Y, para lograrlo, requerimos elevar la competitividad de nuestra economía. Una economía más competitiva es más atractiva para la inversión porque, entre otras razones, brinda un clima adecuado para hacer negocios, cuenta con capital humano altamente capacitado y ofrece ventajas logísticas para el comercio exterior.

Hoy nuestro país se ubica en el lugar 51 de 137 en el Índice Global de Competitividad 2017-2018 del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). La vía para escalar posiciones a paso más acelerado pasa por la construcción de infraestructura de primer nivel que permita lograr una mayor conectividad al interior del país y con el resto del mundo.

En este esfuerzo, la infraestructura aérea ocupa un lugar primordial. Tenemos aquí un área importante para capitalizar. De acuerdo con el WEF, México ocupa la posición 67 de 137 naciones en cuanto a calidad de infraestructura aeroportuaria. Por esta razón, la inversión en este tipo de proyectos es crucial. Un mayor índice de infraestructura detona un mayor crecimiento económico. Más aún cuando tenemos un crecimiento del sector a una tasa sin precedente, sólo en los cinco años recientes el actual aeropuerto creció a una tasa de 9% anual y en el 2017 los pasajeros internacionales rebasaron por primera vez a los nacionales.

Por eso, estamos construyendo la obra más importante de las últimas décadas: el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Éste será un motor indiscutible del crecimiento, el desarrollo y la competitividad del país. Lo hará al generar una importante derrama económica, incrementar la capacidad de recibir más turistas año con año y permitir enviar nuestros productos a más países y recibir una mayor cantidad de mercancías de los cinco continentes.

Asimismo, el Nuevo Aeropuerto tendrá un impacto positivo en la productividad y en el crecimiento de las empresas nacionales e internacionales. El NAIM permitirá incrementar la conectividad de nuestro país y con el exterior. Esto significará que las empresas podrán acceder a nuevos mercados tanto en México como en otras naciones. Además, favorecerá el desarrollo del sector empresarial al reducir costos de operación y tiempos de entrega.

En caso de que no se concluyera la construcción del NAIM, sería equivalente a renunciar a 3.3% del PIB, por el impacto que tendría el no poder atender la demanda insatisfecha de pasajeros, ya que el actual aeropuerto por su nivel de saturación no tiene capacidad para atenderla.

Por si fuera poco, la calidad y conectividad de un aeropuerto son fundamentales para que las compañías globales decidan dónde invertir. Por ello, el Nuevo Aeropuerto será clave para atraer la instalación de nuevas empresas, incentivar la expansión de las ya existentes y el crecimiento de clústeres industriales, particularmente en el sector aeroespacial.

Algo muy importante es que el NAIM tendrá una característica que lo distinguirá de cualquier otro aeropuerto: será un hub que conecte América del Sur con Norteamérica, Europa y Asia. El Nuevo Aeropuerto se convertirá en el centro de conexión natural de nuestro país al concentrar los servicios aéreos de transporte de personas y carga, nacionales e internacionales. De esta forma, estamos convencidos de que se convertirá en una plataforma logística global que servirá como la puerta de México al mundo.

Es un hecho que la inversión en infraestructura y el crecimiento económico van de la mano. El NAIM juega ya un papel esencial para elevar la competitividad de nuestro país y así colocarnos dentro de las principales economías del mundo.

Por eso, en Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México seguiremos trabajando para avanzar en la construcción de este proyecto único en la vida nacional, que será motivo de orgullo de todos los mexicanos en las décadas por venir.

*Director general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.