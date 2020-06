Una tarde de julio de 1988, luego de una reunión de la Comisión Federal Electoral en la cual se discutían las elecciones presidenciales y legislativas celebradas días antes, quien esto escribe platicó con uno de los priístas miembros de la CFE.

- ¿Cómo van con la elección de senadores del DF? - Pregunté. “Se la daremos al PRD, ganó el panista Jesús González Schmal, pero en seis años puede ser fuerte candidato presidencial, así que le daremos el escaño a Porfirio”, respondió.

Así se manejaban y decidían las elecciones. Uno se pregunta si los rayones presidenciales al INE intentan regresar a cuando el Gobierno controlaba todo lo electoral, pues, eso sí, aquel sistema electoral era más barato que el actual.

El reto de aprender a vivir con el virus

La jefa de gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum, atrapada entre la realidad y la exigencia política, suda la camiseta para lidiar con la pandemia, mientras el subsecretario Hugo López Gatell advierte que los contagios siguen y seguirán.

En Palacio Nacional, empero, con las presiones nada diplomáticas de Estados Unidos, las urgencias de sectores hastiados del confinamiento y angustiados por el potencial desastre económico y social, el Presidente conmina a salir.

Advierte que no tengamos miedo y salgamos con toda precaución. De alguna manera parafrasea al gobernador queretano Francisco Domínguez: “tenemos que aprender a vivir con el virus, no podemos estar encerrados toda la vida”. Veremos el resultado.

PRD a Morena, te pareces tanto a mí

Como decía alguien ayer 11 de junio, al comentar la “auditoría” ordenada por Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente nacional de Morena, a la gestión de Yeidckol Polenvsky, “son los mismos modos tribales”

Tiene razón, porque uno de los problemas centrales del PRD fue su tribalización, la cual al final fue su ruina. Siempre dijeron que Morena sería un partido distinto que serían tan unidos como un muégano.

Las luchas de grupos, las patadas bajo la mesa entre funcionarios y dirigentes y “la auditoría”, son un síntoma. Si el fundador deja correr y deja pasar, cuando quiera corregir, Morena sería consumida por el tribalismo.

NOTAS EN REMOLINO

Vaya tarea asignada a Jesús Seade. Conciliar a Estados Unidos y China en torno a la OMC. Si lo logra, tiene que haber por ahí un Nóbel... Le encomiendan a la titular del Trabajo Luisa María Alcalde Mediar en el conflicto de Notimex. Y uno se pregunta si nadie les dijo que esa dependencia siempre mediaba, pero desde que se iniciaba el conflicto, no cuando se está pudriendo... Habrá verificación vehicular en CDMX a partir de agosto. Claro, como cerrar esa fuente de ingresos al erario capitalino... Ayer 11 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció a Mara Gómez, de la comisión de atención a víctimas, por atreverse a denunciar públicamente que les dejaban sin dinero. Debió aguantar como el resto de los funcionarios... ¿Quiénes, en el Sureste, intrigan en los pueblos y ahora ya protestan violentamente por las fumigaciones contra el dengue? No saben, porque “ya no espían” ... El canciller Ebrard debía pedirle a la embajadora Martha Bárcenas un informe sobre las desastrosas elecciones en el Estado de Virginia, cercano a Washington, por pocos recursos y poca capacitación del personal electoral. Aquí les podría ser útil...