En junio de 1981, México enfrentaba ya la tormenta económica y política por la baja de precios del petróleo y la pérdida de clientes para el crudo mexicano, algo que le había dicho José Andrés de Oteyza que no ocurriría.

Paseaba el Presidente José López Portillo con el director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, cuyo no había escuchado, y le dijo: “… Me equivoqué, Jorge, me equivoqué en lo del petróleo”.

Leal, Díaz Serrano le respondió: “No, señor Presidente, el Presidente de México no se equivoca”. Se fue a su oficina y redactó su renuncia, aunque no era el responsable directo del error. Eran otros tiempos, otras circunstancias, eran otros hombres.

CDMX, acciones para evitar pánico

Seguramente la jefa de gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum tiene claro que la normalización del abasto de gasolina en la capital de la República tardará, y quizá podrían tomar prevenciones.

Mientras sortean el disgusto de los particulares propietarios de vehículos, bien podría armar un programa que asegurara que el transporte público y el transporte de carga de mercancías para el abasto de la ciudad cuente con combustible suficiente.

Eso evitaría que al disgusto de automovilistas se le sumara la indignación por falta de transporte público y, lo más peligroso, desabasto de alimentos. Tal plan le haría un servicio a la ciudad y al gobierno de la República.

EU: sus razones para temer a migrantes

Los datos demográficos más recientes explican en buena parte el fenómeno Trump y los oscuros temores que han sido políticamente manipulados entre la mayoría blanca de los habitantes de Estados Unidos.

Se informa que la población blanca no aumenta, ni tiene suficientes nacimientos como a los fallecidos. En cambio, la población de origen de latinos tiene una tasa de natalidad de más de 20 por ciento en más de la mitad de la Unión Americana.

Y, la conclusión que explica por qué tantos blancos norteamericanos atienden los despropósitos del inquilino de la Casa Blanca es que cada vez son menos frente a la población latina que, a ese paso, llegará a ser mayoritaria. Por eso el susto.

NOTAS EN REMOLINO

Además de la catarsis antimilitar de las ONG en los foros de la Cámara de Diputados por el tema de la Guardia Nacional, volvió a ser nota la diputada morenista Tatiana Clouthier quien ahora si se alocó. Dice que con la Guardia Nacional al mando del Ejército, influirían en la sucesión presidencial… Una noticia reconfortante es enterarse que el gobierno de México adquirió la cobertura financiera que le asegura que no sea afectado su presupuesto si el precio del petróleo es menor de 55 dólares durante 2019… Nuestras condolencias a Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México por el fallecimiento de su señor padre Alfredo del Mazo González… En Tlalnepantla se puso en marcha el programa a favor de los jóvenes con el cual, confía el gobierno de la República, paliar los efectos del desempleo y la desigualdad… El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, confía que para el final del período extraordinario de sesiones del Congreso pueda ser votado el Fiscal General de la República… En Nuevo León, el director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett Díaz hizo nombramientos y tuvo charlas que buscan que el sector empresarial vuelva a confiar en la paraestatal…