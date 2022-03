¿Qué podría hacer que la situación en Ucrania esté más madura para una resolución pacífica? Hay tres posibles fuentes de presión que podrían ejercerse sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, pero es probable que ninguna lo induzca a negociar seriamente.

NUEVA YORK – “La madurez lo es todo”, señaló Edgar en El rey Lear de Shakespeare. Cuando se trata de negociaciones para limitar o poner fin a conflictos internacionales, tiene razón: los acuerdos surgen solo cuando los principales protagonistas están dispuestos a comprometerse y luego pueden comprometer a sus respectivos gobiernos a implementar el acuerdo.

Esta verdad es muy relevante para cualquier intento de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania a través de la diplomacia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene varias razones para poner fin a un conflicto que ya mató a miles de sus ciudadanos, destruyó gran parte de varias ciudades importantes, dejó a millones sin hogar y devastó la economía de Ucrania. Y su posición ha crecido hora a hora, dándole la fuerza política para hacer las paces, no a cualquier precio, sino a algún precio.

Ya hay señales de que podría estar dispuesto a ceder en la membresía de la OTAN. No reconocería a Crimea como parte de Rusia, pero podría aceptar que los dos gobiernos acuerden estar en desacuerdo sobre su estatus, como lo han hecho Estados Unidos y China durante medio siglo con respecto a Taiwán. Del mismo modo, no reconocería la independencia de las “repúblicas populares” de Donetsk y Lugansk, pero podría firmar que se les otorgaría una autonomía significativa.

La pregunta es si incluso esto sería suficiente para el presidente ruso, Vladimir Putin, quien ha exigido la “desnazificación” de Ucrania, una frase que parece pedir un cambio de régimen, así como la desmilitarización total del país. Dado que ha cuestionado si Ucrania es un país “real”, es difícil evitar la conclusión de que sigue sin estar interesado en coexistir con un gobierno legítimo de un estado soberano e independiente.

Hasta ahora, Putin ha demostrado que está más interesado en hacer un punto que en hacer un trato.

¿Qué podría cambiar esto? ¿Qué podría hacer que la situación esté más madura para una solución negociada? Ese es en realidad el propósito de la política de Occidente: aumentar tanto los costos militares y económicos de proseguir la guerra que Putin decida que le conviene (claramente le importan poco los intereses de Rusia) negociar un alto el fuego y aceptar condiciones que traerían la paz. Una vez más, esto parece poco probable, aunque solo sea porque Putin teme que se interprete como una señal de debilidad, lo que fomenta la resistencia a la continuación de su gobierno.

Alternativamente, podría ser presionado para negociar. En principio, esa presión podría provenir de abajo: una versión rusa del “poder popular” en la que los servicios de seguridad se ven abrumados, como lo estaban en Irán a fines de la década de 1970. O la presión podría provenir de un lado, de los pocos que ejercen el poder en la Rusia de hoy y podrían decidir que deben actuar antes de que Putin destruya más del futuro de Rusia de lo que ya ha hecho. Lo primero no parece estar a la vista, dados los arrestos masivos y el control de la información, y simplemente no hay forma de saber si lo segundo podría suceder hasta que suceda.

La otra parte que podría presionar a Putin para que se comprometa es China y su presidente, Xi Jinping. Es cierto que China ha apostado públicamente por Putin, culpando a Estados Unidos por la crisis e incluso amplificando las teorías de conspiración rusas. Xi podría haber calculado que es bueno para China que Estados Unidos se preocupe por la amenaza de Rusia en lugar de centrarse en Asia.

Es probable que Xi también vea poco o ningún beneficio en acercarse a la posición de EU, dado el apoyo bipartidista en ese país a una política dura hacia la nación que encabeza Xi.

Al mismo tiempo, Xi no puede estar feliz de que la invasión de Putin viole un principio básico de la política exterior china, a saber, ver la soberanía como absoluta y no interferir en los asuntos internos de otros países. En lugar de dividir a Occidente, Putin lo ha unido hasta un punto que no se había visto desde el colapso de la Unión Soviética, al mismo tiempo que contribuye a empeorar las opiniones sobre China en Europa. Xi tampoco puede aceptar los riesgos que plantea la crisis de Ucrania en un momento en que la recuperación económica posterior a la pandemia de China sigue siendo frágil y busca un tercer mandato sin precedentes en el poder.

Si bien las posibilidades de cambiar el cálculo de China son bajas, se deben explorar los esfuerzos para hacerlo. Como primer paso, Estados Unidos debería asegurar a China que mantiene su política de una sola China. La administración del presidente estadounidense Joe Biden podría rescindir los aranceles de la era Trump, que no lograron inducir ningún cambio en las prácticas económicas chinas y contribuyeron a la inflación interna. También podría indicar su voluntad de reiniciar un diálogo estratégico regular.

Lo que es más importante, se debe hacer comprender a los líderes chinos que este es un momento decisivo para su país y su relación con los Estados Unidos. Si China continúa poniéndose del lado de Putin, si brinda apoyo militar, económico o diplomático a Rusia, enfrentará la perspectiva de sanciones económicas y controles tecnológicos más estrictos a corto plazo y una profunda enemistad estadounidense a largo plazo. En resumen, Estados Unidos debe dejar en claro que los costos estratégicos para China de su alineación con Rusia superarán con creces cualquier beneficio.

No hay forma de saber si Xi optará por reorientar su postura y, si lo hiciera, si eso haría que Putin abordara las negociaciones de buena fe. Sin embargo, sin el apoyo de China, Putin sería aún más vulnerable de lo que ya es.

Por ahora, una paz negociada sigue siendo una posibilidad remota. No hay evidencia de que las pérdidas en el campo de batalla, los costos de las sanciones o las protestas internas disuadan a Putin de continuar con sus esfuerzos para arrasar las ciudades de Ucrania, aplastar su espíritu y derrocar a su gobierno. Mientras tanto, el pueblo, el ejército y el liderazgo de Ucrania, respaldados por Occidente, continúan demostrando una extraordinaria resiliencia. Una guerra de elección injustificada se está transformando en una guerra abierta de perseverancia.

