La ola de cancelaciones de conciertos y festivales de música nos ha dejado un panorama desolador. En la entrega anterior, apenas logramos ver los primeros destellos de la hecatombe cultural que dejará la emergencia mundial del coronavirus en la industria musical. Los grandes festivales en todo el mundo como Coachella, Glastonbury, Bonnaroo, Eurovisión —por mencionar algunos— han dejado en suspenso sus ediciones para este 2020 y eso impactará a los músicos en todo el planeta.

Las promotoras de conciertos Live Nation y AEG anunciaron la suspensión de todas las giras en Estados Unidos. Ésta decisión ha afectado las esperadas giras de reencuentro de Rage Against The Machine y My Chemical Romance, cuyos fanáticos tendrán que esperar unos meses más para ver a sus ídolos de la adolescencia. En México, Ocesa tomó la misma decisión para todos los conciertos hasta finales de abril, y con eso se ha confirmado la cancelación de los conciertos de MGMT, Tame Impala, Mercury Rev (quienes ya habían pospuesto su compromiso en el Plaza Condesa hace unos meses), Pat Metheny y más.

Para curar el encierro impuesto, la tecnología ha facilitado nuevas formas para curar el aburrimiento. Un buen número de músicos ha decidido hacer conciertos virtuales para acompañar las cuarentenas en todo el planeta. Ben Gibbard, vocalista de Death Cab For Cutie, ha realizado varias presentaciones desde la comodidad de su sala de estar con una selección de temas originales y cóvers para amenizar al público virtual. Neil Young, Chris Martin (de Coldplay), Kevin Morby, Erykah Badu, Rufus Waingright, Waxahatchee, Christine and the Queens también han anunciado conciertos a distancia a través de distintas plataformas sociales. La banda de punk The Exploited es tal vez la única agrupación que ha decidido no cancelar sus giras. “¡Al diablo con el coronavirus!”, dijo el vocalista Wattie Buchan, “he tenido cinco ataques al corazón, un bypass cardiaco cuádruple y me han instalado un marcapasos. ¿Cancelar las tocadas por un virus? Ni que fuéramos Green Day (…) ¡El punk no ha muerto!”.

En Brasil, el diario O Globo lanzó el festival en línea #Tamojunto, que ofrecerá durante este fin de semana presentaciones de más de 20 artistas de distintos géneros, para acercar la música los que están a la distancia. Los fabricantes de sintetizadores Moog y Korg tomaron la decisión de liberar sus aplicaciones para dispositivos móviles del sintetizador Minimoog Model D y del Kaoscilator para que todo el mundo pueda crear música.

La ópera del Met de Nueva York ha hecho gratuitas sus transmisiones de la temporada 2020 y gracias al coronavirus hemos podido ver esta semana el montaje del cineasta italiano Franco Zeffirelli a La Bohème, de Giacomo Puccini, con la soprano Angela Gheorghiu y el tenor mexicano Ramón Vargas; Il Trovatore, de Guiseppe Verdi, con Ana Netrebko, o Carmen, de Georges Bizet, con la mezzosoprano Elīna Garanča. Y la plataforma BroadwayHD ha también abierto una ventana para que el público pueda ver espectáculos teatrales de Broadway.

Amazon anunció que no enviará ni vinilos ni discos compactos durante las próximas semanas para atender la demanda que han presentado artículos de primera necesidad y que puedan llegar con rapidez a los que lo necesitan. El Record Store Day, considerado como la gran fiesta de los amantes de vinilos, anunció la semana pasada que se pospondrá la celebración y eso dejará también una marca sobre las tiendas de discos independientes.

Bandcamp, una de las plataformas digitales de distribución de música independiente pro artista, ha anunciado que donará este viernes el 100% de sus ingresos a sus artistas, que seguramente se verán afectados por todas las cancelaciones próximas que ocurrirán en todo el mundo.

En estos momentos es vital apoyar a los músicos locales y a los artistas que seguimos. Si no puedes ver a tu artista favorito en su próxima gira, compra sus discos, la mercancía de su banda o simplemente escucha su música para que podamos pasar juntos este trago amargo.

[email protected]