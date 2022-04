Hace casi dos meses, en este espacio se comentó que el Gobierno de la República sopesaba la opción de controlar la inflación con más antiguo y riesgoso programa gubernamental: el control de precios.

Hasta el pasado martes la gente de Rogelio Ramírez de la O en la SHCP hacía números para calcular el costo de un plan de ayuda a la población a sortear la incontenible alza de precios de alimentos y servicios.

Se podría inferir que ese plan de ayuda sería muy costoso, quizá demasiado, pues en Palacio Nacional se dijo ayer 31 de marzo, que, si persiste la inflación en productos y servicios de la canasta básica no tendrá otro remedio que imponer el control de precios.

Electricidad: ¿buen pleito o mal arreglo?

Acompañando a John Kerry, el funcionario de la Casa Blanca asignado para temas del cambio climático estuvo un grupo de inversionistas en el sector eléctrico con el Presidente Andrés Manuel Obrador .

“Se les explicará que las condiciones cambiaron”, dijo el Presidente. Quizá lo hizo, pero uno supone que el cambio no implica sacrificar sus inversiones, porque crearía un conflicto con el principal socio comercial de México.

Si negociaciones, los futuros litigios deteriorarán la relación comercial y financiera. Cualquier acuerdo, por malo que sea, es más productivo que un buen pleito, como el que parecen preferir tantos rijosos.

Sin consenso no habrá crecimiento, dicen

Inaceptable, nos advirtieron, para el régimen de la transformación la sugerencia de José Ángel Gurría de una reforma fiscal y la meta de crecer cinco por ciento anual durante dos generaciones para resolver los lastres ancestrales de México.

Quizá, pero posiblemente prefieran la recomendación de Ronaldo Cordera, economista de irreprochables credenciales en la izquierda de México, quien afirma que ha sido un error hacer un fetiche de la estabilidad macroeconómica.

Sugiere Cordera consenso nacional para programas transexenales por el crecimiento con justicia. Sin ser economista, quien esto escribe no acepta que por basura ideológica México esté condenado a ser un barquito de papel en mares tormentosos.

NOTAS EN REMOLINO

El 75 por ciento de los homicidios los causa el narcotráfico, nos dicen, pero nadie habla de cómo las bandas del crimen organizado usurpan funciones del Estado y como, igual que la mala hierba, su influencia se extiende a lo largo y lo ancho de la República... Mal hará el titular de Gobernación Adán Augusto López en oír el canto de las sirenas. Especialmente cuando tiene comunicación directa con el único conductor del proceso de la sucesión presidencial... La sequía revive conflictos locales y regionales. Ojalá y el Gobierno federal y los estatales se coordinen para atenderlos, porque, como dijo hace mucho la periodista Olga Moreno: “en México la gente se mata por el agua y por la tierra”... Si los priístas, como otros opositores, escuchan a sus malquerientes, terminarán diciendo a sus hijos: “estas ruinas que ves”... Es lucha electorera, cierto, pero lo inquietante son las pulsiones autoritarias alentadas desde el Poder contra todos quienes no son devotos feligreses de la 4T... Una reflexión pertinente del veterano periodista norteamericano Dan Rather: “Una dura lección que nos enseña la vida es que no todo mundo desea que nos vaya bien” ...