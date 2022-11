¿Cómo prepararte para el Buen Fin?

Ya se acerca ese fin de semana que algunos esperan con ansias y otros aborrecen: el famoso “Buen Fin” que está lleno de “ofertas” y de un gran bombardeo publicitario. Tendrá lugar del 18 al 21 de noviembre del 2022.

Particularmente no me gusta porque prácticamente todas las promociones son a “meses sin intereses”. También hay algunos descuentos (similares a los que algunos comercios ofrecen en sus “ventas nocturnas o especiales”), pero nada del otro mundo. La excepción quizá se da en algunos artículos electrónicos de generación anterior: inventarios que aún quedan de modelos que ya han sido sustituidos por otros de mejor tecnología. Como las empresas se quieren deshacer de ellos, los ofertan con un descuento importante comparado a lo que cuesta el modelo nuevo.

Aún así, mucha gente compra durante dicho fin de semana porque puede encontrar mejores ofertas. No está mal aprovecharlas, siempre que sean artículos que realmente necesitamos y que incluso hayamos esperado para adquirirlos durante este evento.

Lo que sí hay que evitar es caer en ofertas de cosas que no necesitamos, pero que pueden ser muy tentadoras en algunos casos. Porque entonces muchos terminan gastando de más. Hay que tener muy claro que gastar con descuento no significa ahorrar (aunque nos lo vendan de esa manera).

Muchos de mis lectores saben que a mí no me gustan los meses sin intereses porque casi siempre equivalen a gastar dinero que aún no hemos ganado. En otras palabras, cuando recibamos nuestro ingreso futuro, parte de él ya estará gastado, porque tenemos que pagar esas mensualidades. Entonces tendremos menos disponible para otras cosas (y menos capacidad de ahorro para construir patrimonio).

Esto no necesariamente significa que comprar a meses sin intereses esté mal. Simplemente son una herramienta que hay que usar con cuidado, de manera estratégica y siempre teniendo claro hasta cuánto podemos gastar.

Mucha gente los usa de manera “liberal”. Compra todo lo que puede a meses sin intereses y eso puede ser contraproducente. Es fácil perder el control del flujo de efectivo de esta forma. De hecho, algunos lectores han compartido conmigo historias sobre cómo las “ofertas” del “Buen Fin” les hicieron perder el control, lo que les provocó muchos problemas financieros. En algunos casos las mensualidades terminaron siendo mayores a su capacidad de pago.

Esto pasa porque el cerebro humano tiende a aislar cada gasto. Estamos en una tienda, vemos una oferta atractiva a meses sin intereses y uno piensa: “esto lo puedo pagar sin problemas”. Pero entonces nuestra hija ve unos zapatos que le encantaron: están rebajados y a mensualidades. No hay problema, uno también las puede pagar. Así sucesivamente. El problema es que pagar la suma de todas ya no es tan fácil. Muchas personas reciben un “golpe de realidad” un mes después, cuando no queda más remedio que empezar a pagar. Hay que tener mucho cuidado con eso.

Ahora bien, algo que también debemos tener en cuenta hoy en día es nuestra propia salud financiera. Como escribí la semana pasada en este espacio, el mundo entero está viviendo tiempos complejos, con bajo crecimiento económico y alta inflación. La mejor manera de prepararnos es manteniendo una situación financiera sólida y eso significa no tener deudas de consumo y contar con un “colchón” para emergencias que pueda cubrir al menos tres meses de nuestro gasto corriente. Es también muy importante enfocarnos en dominar la metodología de nuestro plan de gastos, para mantener control de nuestro flujo de efectivo.

Si todavía no estamos ahí y no tenemos realmente alguna necesidad que satisfacer durante “El Buen Fin”, quizá sea mejor evitarlo completamente y enfocarnos en mejorar nuestras finanzas personales. No vayamos a centros comerciales: hay muchas actividades que podemos disfrutar en familia.

Si estamos pensando en hacer alguna compra, en la segunda parte daremos algunos consejos que nos permitirán estar bien preparados para que “El Buen Fin” sea provechoso y no se nos salga de las manos.

