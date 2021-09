A partir del próximo 10 de septiembre, el órgano regulador de la competencia en México, comenzará a operar en el límite.

Es decir, operará con el número mínimo de comisionados. El 9 de septiembre concluye el periodo como presidenta de Alejandra “Jana” Palacios y ese mismo día renuncia a su cargo como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En consecuencia, quedarán sólo 4 de los siete comisionados que integran la junta. En caso de que alguno de ellos por conflicto de interés o por incapacidad no pueda atender alguna sesión del pleno, sólo 3 de los comisionados votarían.Por eso urge que el presidente de la República nombre a los comisionados que faltan.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo desde noviembre del año pasado tiene las listas para nombrar a los comisionados y no lo ha hecho.

Y en la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, aunque ya convocó para la designación del o la presidenta de Cofece, no ha avanzado.Sin embargo, los cuatro comisionados que se mantienen en la institución ya levantaron la mano porque están interesados en presidir, pero el proceso no ha avanzado.

Hay cierta expectativa por que con la llegada de la ministra Olga Sánchez Cordero a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República avance, pero hasta el momento no hay ninguna seguridad. Lo que prevé la ley de Cofece es que si no hay presidente/a nombrado, el cargo recae de manera interina y automática en el comisionado de mayor antigüedad.En ese caso le corresponde a Brenda Gisela Hernández Ramírez.

De hecho, la todavía presidenta de Cofece y los comisionados ya están preparando el relevo para que Jana Palacios le entregue la responsabilidad a Hernández Ramírez.

El presidente de la República no ha tomado la decisión de hacer los nombramientos de los comisionados, en el contexto de su abierta animadversión hacia los órganos reguladores en general y de la Cofece en particular.

La ley no prevé un plazo límite para que se realicen los nombramientos. Quienes realizaron la reforma de las leyes de Competencia y Telecomunicaciones reconocen que no dispusieron un plazo límite porque nunca se imaginaron que no se harían los nombramientos.

Hay que recordar que la Cofece tiene como objetivo promover, proteger y garantizar la competencia y libre concurrencia en los mercados. El propósito de la Cofece es beneficiar a los consumidores finales.

Al respecto un solo dato. El monto del beneficio a los consumidores obtenido en sólo 40 asuntos de los más de mil que ha resuelto es de 22,760 millones de pesos. Cantidad que representa 6.37 veces su presupuesto asignado entre 2014 y 2020. Por otra parte y ya que hablamos de la Cofece, le cuento que ayer el pleno de Cofece resolvió en torno al procedimiento en forma de juicio y será cosa de días para que se notifique a los posibles implicados si son o no responsables de colusión en el mercado de “fichaje” del futbol mexicano.

Corretaje 100% digital

La oleada digital que está cubriendo a todas las actividades llegó a México, en la industria de los bienes raíces.

Conversé con Ismael González director nacional de eXp, una empresa de corretaje (brokerage) digital, 100% basado en la nube que ofrece una plataforma para los agentes o agencias de bienes raíces para que puedan crear y mejorar su propio negocio.

Es una plataforma internacional que cierra operaciones 100% digitales, con más de 62,000 agentes en todo el mundo.

El valor de sus acciones aumentó 102% el año pasado. Iniciaron en 1.53 dólares por acción en 2016 y ahora ronda los 44.99 dólares por acción. eXp cuenta con una alianza global con el banco Citi y en México con Bancomer. El valor de las operaciones que tienen con este último banco es de 4,480 millones de pesos.

La compañía actualmente vale 6.6 mil millones de dólares. Está marcando una nueva era en el negocio de los bienes raíces.

