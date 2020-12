Como para la mayoría de quienes desarrollan su trabajo en el ámbito internacional, Checo Pérez, nuestro piloto en la Fórmula Uno, vivió un año comparado con un viaje en montaña rusa. Cuando en marzo se canceló el Gran Premio de Australia por el brote de Covid-19 al interior del equipo McLaren, el mundo empezó a ponerse de cabeza.

La máxima categoría enfrentó el reto de realizar el mínimo de fechas en su calendario. Eventualmente, con todos los equipos, la FIA, el F1 Group y los promotores de las carreras, trabajando juntos, sacaron uno que les permitió arrancar la campaña con una fecha doble.

Fue en estas carreras que el aviso de gran competitividad que había dado Racing Point en las pruebas de pretemporada se convirtió en realidad y el viaje tipo montaña rusa inició para Checo.

Tras la protesta de Renault contra su equipo, que representó una multa y pérdida de puntos para ellos, llegó lo que le dejó como víctima de las circunstancias. En Racing Point, le comunicaron que ya no seguiría con ellos para 2021 y pocos días después se dio a conocer que Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, había recibido la misma noticia por parte de Ferrari. El piloto alemán se pondrá ahora el traje en el asiento que ocupó Checo.

Sin embargo, lo que para algunos hubiese representado un golpe que hiere y hace bajar la guardia, para el mexicano fue un aliciente que le dio oportunidad de demostrar que separarlo del equipo había sido una mala decisión y en Hungría calificó y terminó entre los diez primeros, lo que se volvió la norma el resto de la temporada.

Mientras eso venía, llegó el siguiente golpe: dar positivo por Covid, lo que le impidió correr las dos carreras en Silverstone, Inglaterra, donde siempre brilla y donde un gran resultado era una posibilidad. Desde su regreso a España, Checo no volvió a mirar hacia atrás, sacando lo mejor del auto y sumando puntos para su causa y la del equipo.

Pero mientras lo hacía, el objetivo de encontrar un asiento se diluía y las puertas se iban cerrando una a una. Al mismo tiempo, el equipo Red Bull se desesperaba porque solamente Max Verstappen sumaba y se perdía la oportunidad de pelear con Mercedes, aprovechando la estrepitosa caída de Ferrari y, al interior, se empezó a comparar lo que Sergio y Alex Albon estaban haciendo.

Finalmente, el peso de excelentes actuaciones, podios y extraordinaria primera victoria de Checo empujaron al equipo a dejar de lado el sentimentalismo y le abrieron la puerta a un piloto ajeno a su programa, pero que representa la oportunidad de llevar la pelea versus Mercedes un paso adelante.

La victoria de Max Verstappen en Abu Dhabi ha dejado testimonio de lo que su auto, que poco cambia para el 2021, al igual que todos, les puede dar en su lucha por la corona de Constructores y de paso le da oportunidad a Checo Pérez de encontrar un mejor camino hacia las victorias y, en una de esas, al campeonato.

La filosofía popular no se equivoca: No hay mal que por bien no venga.

El autor es analista del deporte motor con 40 años de experiencia, trabajando en cadenas de televisión, radio y prensa escrita. Es Director de ‘Auto y Pista’. A partir del 2018, su voz es parte del acervo de la Fonoteca Nacional y es la voz oficial del Gran Premio de México.

