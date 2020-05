Han pasado 14 años del momento climático de su carrera política. Felipe Calderón Hinojosa se había rezagado —por errores de su equipo y la cerrazón informativa— en la carrera hacia Los Pinos frente a Andrés Manuel López Obrador.

Antes del primer debate presidencial, el candidato derechista estaba decidido a alcanzar al puntero de las encuestas. En el departamento de Juan Camilo Mouriño, en Polanco —no en la casa de campaña ni en la sede panista—, junto con el anfitrión, el publicista Francisco Ortiz y un “asesor externo”, redefinió el rumbo: ir a una campaña de contraste, criticar a los oponentes, atacarlos...

“Así se acuñó el eslogan: López Obrador, un peligro para México”, sintetiza el expresidente en su libro Tiempos Difíciles (Debate, 2020), quien al paso del tiempo sigue pensando lo mismo sobre su adversario político. “Por desgracia, algunas cosas que dice y hacer parecen confirmar aquel temor. Sus ideas, sus propuestas echeverristas, populistas, proteccionistas, la intolerancia a la prensa y voces disidentes, la destrucción del medio ambiente, el rechazo a la ciencia, la pequeñez internacional, el desprecio por el derecho y las instituciones, y un largo etcétera parecen refrendar esa afirmación”.

Calderón Hinojosa guarda para sí la identidad del asesor que participó en su salvamiento. Antonio Sola ya no podrá adjudicarse la paternidad de esa “verdad de a kilo”, aunque el exmandatario reconoce que el estratega ibérico estuvo entre quienes definieron que debía resetear la campaña, junto con el pollster panista, Rafael Giménez. “Una campaña de contraste no equivale a guerra sucia”, argumentó.

Decisiones difíciles es correlato de Los retos que enfrentamos (Debate, 2014) y encapsula un millar de páginas en 14 capítulos. Tres, dedicados a la conquista de la candidatura —y la derrota de Santiago Creel, el favorito de Fox—, la batalla del 2006 y la toma de protesta. En medio, el conflicto postelectoral causado por el resultado más cerrado en las presidenciales. Hasta la página 183, la primera alusión a López Obrador, a quien no concede méritos como presidente nacional del PRD o jefe del Gobierno capitalino.

Las diferencias entre ambos —dice Calderón Hinojosa— son notorias, incluso en la concepción de lo que entienden como resistencia civil. El político michoacano insiste en que su formación familiar y su filosofía política lo hicieron entender que la violencia es además de absurda, incoherente.

En tres lustros, no han tenido mayor contacto. Calderón revela en su nuevo libro que antes de la elección, personalmente marcó al cuartel de campaña de AMLO, “pero probablemente la telefonista no me creyó”. Y que iniciado la desobediencia civil buscó una cita a través de varios intermediarios, aunque sólo revela la identidad de uno: Juan Ramón de la Fuente. No tuvo éxito.

Entonces decidió enviar una carta al político tabasqueño, para convocarlo a dialogar “y encontrar la manera de terminar de forma responsable el proceso (electoral) y que se respetara la voluntad popular”. AMLO presentó en el Zócalo un escrito para emplazar al PAN al voto por voto, casilla por casilla...

Calderón volvió a escribirle: Aceptaría, siempre y cuando lo autorizara el Trife. Y hasta allí quedó su intercambio. Las últimas 33 páginas del libro contienen la versión íntegra de la carta que Calderón Hinojosa envió al presidente entrante el 2 de diciembre del 2019, de la que no obtuvo tampoco respuesta: “Rectifique el camino y gobierne con todos y para todos. Goza usted todavía de un amplio y vigoroso respaldo social, así que no hay motivo para el rencor. Concilie y no divida. Busque el acuerdo entre mexicanos”.

Antes, Calderón caracterizó al político izquierdista, ya instalado en Palacio Nacional: “AMLO puede ser el mejor presidente de México... si hace lo correcto, porque tiene el mayor apoyo político que ningún otro de sus antecesores ha tenido en casi 40 años. Sin embargo, su perfil rápidamente cambió, tornándose cada vez más demagógico, mostrando el perfil agresivo y polarizante que siempre le conocimos, y delineando las propuestas de política pública que pueden significar la ruina del país por muchos años, nuevamente”.

Efectos secundarios

