El presidente electo, persona (máscara) que me desazona. Le pregunto: ¿elogia la sabiduría del pueblo que, siendo sabio, lo elige como al héroe que por fin reivindica sus derechos? ¿Una manipulación más? Este cacho de pueblo, ignorante según hechos y estadísticas, ¿cree que su persona (máscara) encarna la cuarta transformación? Mientras no sea como las anteriores, una desembocó en burgueses enzarzados en luchas fratricidas, luego la riqueza pasó de manos muertas a otras muy vivas y en la ulterior 1 millón de muertos y flamante clase explotadora. Ungido por nativos sapientes y personificación (máscara) del cambio real, dígame, ¿nueva engañifa o narcisismo maligno (ser especial y único, autoimportancia, fantasía de éxito ilimitado)? Escribe mi hija Fernanda en un retazo: “Que no le digan, que no le cuenten. Neuróticos somos todos. La cosa se complica cuando la bestia que nos atrapa es la psicosis. Bye-bye reality”. ¿Va el transpeninsular? Cuando se termine, habrá millones de turistas que garantizan recuperar inversión y tener utilidades, incluye estación Palenque para plusvalía del ranchito. ¿Considera que consultar es exponente de democracia?

¿Consultaron don Lázaro la expropiación; Ávila Camacho la creación del IMSS; Alemán la erección de CU, y Salinas la firma del TLC? Su mercé pepena buenos y ciegamente fieles colaboradores, pero también los hay altamente indeseables, el de CFE, el de Relaciones que con ahorritos pasó tres años en la patria de los ancestros, el pícaro minero canadiense y el detestable Noroña, ¿por qué? Todos los países del mundo invitados a su toma de posesión, no se discrimina a nadie, ¿quién paga?, si viene Trump ya la hicimos. ¿Qué me dice de sus gastos y de los de sus gentes? ¿Y la opacidad? ¿Su modelo de austeridad es José Mujica? ¿El pobrecito de Asís? Usté ni maneja el coche ni tiene Vocho, no muy sobrio que digamos, más bien hágase la voluntad de Dios en los burros de mi compadre, pues bajaremos salarios. Apesta el fallo favorable del Trife a su movimiento político, ¿lo mismo que lo tan criticado al PRI, un poder que se impone a otro supuestamente independiente? ¿Qué opina del vergonzoso sainete de sus diputados en el caso Velasco-Verde-mayoría absoluta en el Congreso para disponer a placer del órgano legislativo?

Un recordatorio: si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Existen, don AMLO, formas sutiles de corrupción, además de la que dice perseguir.