Una vez que logró hacer a un lado a los directivos del Consejo de Salubridad General, el subsecretario Hugo López-Gatell estuvo presto para enviar el lunes pasado a un encargado. Es el abogado José Marín del área jurídica que lleva Marcela Lecuona en la Secretaría de Salud.

Así, el subsecretario consigue anular y tomar el control de otra institución más del sector salud. Bajo el mismo mecanismo actuó con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) a cuyo director, el doctor Onofre Muñoz, lo acusaron de corrupción sin comprobarle nada, y hace un mes el titular de la Unidad de Análisis Económico, Marcos Cantero, lo mandó a llamar para pedirle su renuncia. El viernes pidió 4 plazas más de Conamed, y así HLG la suma como otra ficha más dentro de su tablero.

Con el Consejo Nacional de Salud (Conasa) HLG hizo algo parecido; lo fue ninguneando y minimizando al grado de que ya dejó de ser operativo, cuando en administraciones anteriores el Conasa era el mejor espacio de interlocución del sector salud federal con los estados de la República. Ahora ese rol ya no tiene importancia.

Con el Consejo de Salubridad no es claro lo que quiere conseguir, pero el gran riesgo es que busque apropiarse del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS) y elimine las decisiones colegiadas, lo cual sería muy preocupante. Por lo pronto el lunes 11 de julio el mismo Cantero les dijo al equipo que queda que lo van a reestructurar. Pero para cualquier mínimo ajuste se requiere modificar la Ley General de Salud, sino es que a la Constitución pues el CSG está sustentado de origen en la Carta Magna.

No se espera que logren mucho pues los resultados no son su fuerte. De por sí López-Gatell no ha podido concretar la apropiación de la Subsecretaría que era de la doctora Asa Cristina Laurell, pues no ha conseguido los cambios requeridos al reglamento interior de la Secretaría de Salud. Nos dicen que el tema está detenido en la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Es decir, en los hechos permanecen ambas subsecretarías -una acéfala y otra a cargo de López-Gatell-, y por lo mismo la estructura de la dependencia está hecho un enredijo pues cada área tiene responsabilidades y ejerce su presupuesto -la Cenetec, la DGIS, la DGCES y Dgplades-, de tal modo que el super subsecretario está ejerciendo de manera forzada y por encima de la ley el control de ambas subsecretarías, al igual que el de Cofepris.

En el caso del CSG, nos cuentan que la persecución de HLG sobre el doctor José Santos Preciado y su equipo empezó cuando el Órgano Interno de Control (OIC) arrancó una investigación derivada de una denuncia anónima en febrero imputando corrupción en el Consejo de Salubridad conforme una publicación en un periódico de circulación nacional. Tal investigación del OIC de la SSA culminó la última semana de junio. Y de las acusaciones de supuesta corrupción sólo encontró faltas administrativas menores imputables a servidores públicos pero nada que involucrara daño al CSG.

A estas alturas todo indica que fue una cortina de humo para desmantelar al CSG como se hizo recientemente con la Conamed.

Nombran titular en la DGCES

Y hablando de la Subsecretaría aún no desaparecida, la de Integración y Desarrollo del Sector Salud, resulta que una de sus áreas importantes, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), ha estado acéfala desde hace casi dos años, y ahora acaban de nombrar a un titular; es José Luis Garcia, un excompañero del regulador sanitario Alejandro Svarch cuando hicieron su residencia en un hospital de especialidades de Pemex; la experiencia de García en la Secretaría es de proyeccionista y ayudante del secretario Jorge Alcocer, pero ahora le tocará encabezar acciones importantes como el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) y, bueno, mandar a jóvenes médicos a estudiar a Cuba…

Foro “La Ruta para la Prevención y Atención del cáncer”

Hoy miércoles 13 de julio de 10:00 a 13:00 horas tendrá lugar en el Senado de la República el foro “La Ruta para la Prevención y Atención del cáncer. Articulación e Implementación para la Salud”. Será en el salón de la Comisión Permanente ubicado en el Sótano 1. Es importante porque el cáncer en México requiere con urgencia de la integración y solidez de políticas públicas articuladas. Por lo pronto debería irse viendo por ejemplo cómo reactivar el Registro Nacional de Cáncer que, aunque esta administración lo hizo a un lado, ya tiene camino andado y las organizaciones sociales podrían retomarlo.

Estados del norte se suman a IMSS Bienestar

En las últimas semanas se han ido sumando varios estados del norte del país que muestran su deseo de implementar en su territorio el programa IMSS-Bienestar. Entre ellos, Sinaloa, que encabeza el gobernador Rubén Rocha Moya; Baja California Sur, gobernado por Víctor Manuel Castro Cosío; y Sonora, que gobierna Alfonso Durazo, y donde se ve que su secretario de Salud, José Luis Alomía, se ha movido para lograr que regrese dicho programa que antes ya había estado en la entidad. Estos, aparte de los 3 primeros que fueron Nayarit, Tlaxcala y Colima, así como el agregado estado de Oaxaca cuyo gobernador priísta Alejandro Murat acepta sin ver y gustoso todas las propuestas de AMLO.

Con su permiso Covid 4.0, IMSS pone el ejemplo

La verdad es que fue oportuna y positiva la herramienta digital que el IMSS ha dispuesto para tramitar en línea la incapacidad laboral por contagio de Covid19; es una opción que deberían ofrecer también las otras instituciones públicas de seguridad social como ISSSTE, Pemex y Sedena. Y es que, aparte de que le facilita la vida al derechohabiente, sí ayuda a reducir las cadenas de contagio en esta extendida quinta ola de fuerte contagio en México.

