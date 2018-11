Los amarra navajas y provocadores de siempre han empezado a salivar ante la sola posibilidad de que el próximo gobierno de la República inicie a partir del uno de diciembre una persecución implacable de ex Presidentes.

Son los mismos que en 2000 le exigían al recién elegido presidente Vicente Fox que emprendiera una enérgica campaña que permitiera desarraigar de la vida política mexicana todo rastro del PRI y de los priístas.

Hasta Fox consideró riesgoso sacudir la estabilidad política de la República. Hoy, ante las mismas presiones, el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador anuncia que el eventual enjuiciamiento de los expresidentes será sometido a una “consulta popular”.

Consultas: ¿hay alguien ahí?

El tema de las consultas ciudadanas, organizadas por Morena por instrucciones del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, han irritado a muchos de los especialistas en las ciencias de la política.

Han sido calificada de ilegales, aunque en realidad son un ejercicio político del partido, y se les considera una simulación, con muestras de gran indignación en la opinión ilustrada y la opinión publicada.

Discusiones y descalificaciones que no importan a los feligreses de Morena. Están felices porque, dicen, por primera vez nos preguntan qué hacer y qué no hacer. Ni nos ven ni nos oyen a los críticos. Como si no hubiera nadie allá afuera

Guardia nacional: ¿inventaron el hilo negro?

Vale la pena insistir en lo dicho en este espacio, con la Guardia Nacional no inventó el hilo negro o el agua tibia el gobierno de la Cuarta Transformación, como parecen sugerir quienes se quejan de la “militarización” de la seguridad.

Reclaman las ONG nacionales e internacionales. Ayer hasta la CNDH reclamó. Cada uno tiene sus razones ideológicas, sus perjuicios, sus telarañas, para críticas y reclamar.

Nadie reclamó en 1999, cuando el entonces Presidente Ernesto Zedillo decretó la formación de la Policía Federal Preventiva y para fortalecerla se incorporaron a ella dos brigadas de policías militares.

Desmemoriados que son.

NOTAS EN REMOLINO

Curioso que las ONG que dicen que entre el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador y el Presidente Enrique Peña Nieto hay un “pacto de impunidad”, usen el argumento de campaña de Ricardo Anaya para justificar que su campaña no despegaba… ¿Toman en serio la amenaza de Trump de cerrar la frontera con México, aunque se interrumpa el comercio? No saben del juego de humo y espejos, por lo visto… Aquí se dijo que la ley que crea la Guardia Nacional no estará lista antes de febrero. Por eso el Presidente Electo anuncia que el 21 de marzo se les consultará a los ciudadanos. Cuando todo esté consumado… Ojalá y los afanes de complacer a su líder no lleven a la electa jefa de gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum a dejar de aportar los recursos que faltan para terminar el Emisor Oriente, pues la naturaleza suele dar sorpresas… Lo que faltaba. Ahora dicen que el dirigente del PT Alberto Anaya y sus legisladores se rebelan en el Congreso. Cosa que oigan un manotazo en la mesa… Lo dicho, ojalá y el ingeniero Rioboo vaya a la Basílica a pedir que el diagnostico de Mitre sobre los aeropuertos en el Valle de México esté equivocado…