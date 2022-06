El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador concretó el primer rescate de una empresa privada con recursos públicos.

A través de la banca de desarrollo: Banobras, Bancomext y Nafin aportaron alrededor de 3 mil millones de pesos, con lo que Altán Redes se salva de la quiebra y el gobierno toma el control.

El propósito del gobierno lopezobradorista es brindar internet a los municipios más marginados del país.

Es el mismo propósito, incumplido, bajo la administración privada de Altán Redes, a pesar de las ventajas con las que inició operaciones.

Además de la inyección por los 3 mil millones de pesos para su rescate, Altán redes venía recibiendo un subsidio anual por 4,377 millones de pesos, en virtud del precio de descuento, al que le entregó el gobierno el espectro radioeléctrico.

El sacrificio fiscal, en 20 años de concesión, es de mil 780 millones de dólares, advierte el experto en telecomunicaciones, Javier Tejado.

A diferencia de operadores como ATT ó Telmex, que han tenido que pagar elevadas cantidades por el espectro radioeléctrico, Altán Redes recibió esa ventaja.

El modelo con el que fue diseñada la empresa fracasó y la cobertura que está teniendo, no es la que se habían comprometido tener. Es poco probable que opere eficientemente y en consecuencia el dinero que se le está inyectando más lo que está dejando de ingresar por el precio de descuento de entre 90 y 95% del espectro radioeléctrico, se va a ir a un hoyo negro.

El Presidente de la República, al anunciar el rescate de Altán Redes el pasado jueves (9 de junio), afirmó que su intención es llevar internet hasta las comunidades más alejadas del país.

No mencionó las cantidades que invertirá la banca de desarrollo pero aseveró que su gobierno compró la mayoría de las acciones con lo que ahora estará controlada por el Estado mexicano.

Esa empresa va a permitir –dijo– que haya internet en todos los pueblos, ya es de la Nación. El Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección, la administración de la empresa.

En pocas palabras, el Jefe del Ejecutivo, considera que bajo el control del gobierno mexicano, ésta empresa podrá hacer realidad su oferta de internet para todos.

La banca de desarrollo concede para el rescate un crédito por 161 millones de dólares, es decir 41 por ciento de los recursos y el 59% restante será de los accionistas, proveedores y clientes.

A pesar de que como candidato y como Presidente de México, López Obrador rechazó el rescate de empresas, ahora, por primera vez está accediendo a que con recursos públicos, su gobierno rescate a una empresa privada.

Altán Redes, es la empresa operadora de la llamada Red Compartida que vende servicios como telefonía e Internet fijos y móviles a terceras marcas que a su vez lo revende al usuario final. Altán Redes se acogió a un proceso de concurso mercantil desde julio del 2021, para reestructurar pasivos con 119 acreedores por 29 mil 811 millones 819 mil 312.18 pesos. Esa cantidad equivale a unos 1 mil 521.50 millones de dólares.

Altán redes cerró abril de este año con 6 millones de usuarios entre hogares, empresas y consumidores finales.

Sin embargo, esa masa de clientes ha sido insuficiente para que la empresa tenga rentabilidad y retorno de inversiones.

Veremos si el deseo presidencial se cumple. Pero por lo visto, la operación de Altán Redes, tiene un problema de origen. Su objetivo social, le impide tener rentabilidad y al no tenerla no puede cumplir con sus compromisos de cobertura.

Atisbos

En materia de inflación no hay lugar para la autocomplacencia gubernamental. La ligera disminución que registró, al bajar de 7.68% a 7.65% no debería festejarse, cuando los productos básicos como alimentos y bebidas y tabaco subieron 11.27%. El pronóstico es de que muy probablemente ya no aumente más el nivel inflacionario pero que se mantendrá alto por más tiempo. El subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, ya anticipó que Banxico podría aplicar un aumento adicional de 75 puntos base a su tasa de referencia. Seguiremos con inflación alta y dinero caro. Al tiempo.