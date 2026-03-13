Ataque israelí contra centro de salud en Líbano deja al menos 12 profesionales sanitarios muertos

Al menos doce profesionales sanitarios —médicos, paramédicos y enfermeros— perdieron la vida este sábado en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Líbano que ha alcanzado un centro de atención primaria en la localidad de Burj Qalawiya.

Asimismo, otro trabajador del centro resultó herido y la cifra de fallecidos todavía es preliminar debido a que continúan las labores de rescate entre los escombros del edificio en busca de personas desaparecidas, según fuentes del Ministerio de Salud de Líbano recogidas por la agencia oficial libanesa NNA.

"El Ministerio condena este ataque contra uno de sus centros, que forma parte de la red de atención primaria de salud presente en todo el territorio libanés, y reitera su condena a la violencia continua contra el personal sanitario, que contraviene todas las leyes internacionales humanitarias. Cabe destacar que este es el segundo ataque en pocas horas, tras el ataque contra los paramédicos en Al Sawana", señala un comunicado emitido por las autoridades del país.

El balance de muertos a causa de los ataques del Ejército israelí en Líbano desde principios de marzo, en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra Irán se acerca ya a los 800. En el último balance del Gobierno libanés han cifrado en 773 el número de víctimas mortales, de las cuales 62 mujeres y 608 hombres, y a 1,933 el de heridos, entre ellos 349 mujeres y 1,258 hombres.

A esto se suma que más de 800,000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en apenas diez días desde que Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá intercambiaron sus primeros ataques, después de que la ofensiva sorpresa de Israel y Washington contra territorio iraní acabara con el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.