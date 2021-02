Desde que el juez, sobrino de la pareja Bejarano-Padierna, con ánimo vindicativo encarceló a la extitular de Sedatu, Rosario Robles Berlanga, hace casi 18 meses, la Fiscalía General de la República la presionó implacable.

Usaron todas las argucias para mantenerla en prisión y convertirla en “testigo de oportunidad” para que, de acuerdo con el guión de Palacio Nacional, involucrara al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray en la “Estafa Maestra”.

Dieciocho meses pasaron y, justo a tiempo, en pleno proceso electoral, la señora Robles, exhausta e impotente, acepta colaborar. ¿Su tramposo encarcelamiento no puede tipificarse como tortura sicológica? Conste, es pregunta.

Morena, ¿tiene“vocación democrática”?

La democracia es la explotación de las emociones en confrontaciones de intensa violencia verbal. Nada nuevo, pues, que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté a la cabeza de la campaña electoral del Partido Oficial, de Morena.

Es su prerrogativa, sí, pero la legislación electoral que los morenistas, desde que estaban en el PRD, impulsaron, acota a la Presidencia en su ambicioso activismo electoral.

Estirarán la liga, claro, todos lo hacen, pero si Palacio y su partido no respetan a las autoridades electorales y reanudan la campaña para lincharlas, darían a quienes los acusan de no tener vocación democrática. Una paradoja que no les importara.

Peligroso, un México real empobrecido

Ayer 10 de febrero, en la mesa política de Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, se citó al economista y periodista estadounidense del siglo XIX, Henry George, quien dijo que “las sociedades no mueren de la cúspide a la base, sino de la base a la cúspide”.

Vale la cita cuando uno conoce los datos del Coneval que nos dicen que, por las crisis económica y sanitaria, 9 millones de personas se sumarán a la pobreza por ingresos y casi 10 millones más se sumarían a los ingresos bajo la línea de pobreza extrema.

A ningún gobierno, y el mexicano no es la excepción, le gustan estas malas noticias, pero el Coneval no habla de lo que debe ser, sino de lo que es, muestra el rostro del México real empobrecido. Algo, socialmente injusto y políticamente peligroso.

Notas en remolino

La trascendencia de la radio en época de confinamiento prueba su valor para avivar la imaginación. Recuerdo lo que decía de la radio hablada un genial productor de radio, mi inolvidable compadre Alfonso Flores Castillo: “Para leer con el oído lo que se escribe con la voz” ... Con todo respeto, pero creo que es de miserables festejar la eventual quiebra de los cines y el desempleo de miles de familias... Justo reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que “el Estado siempre ha contado con las Fuerzas Armadas en los tiempos difíciles”... Lo dicho, no rechazaron los diputados de la Comisión de Hacienda la propuesta de Palacio. Aprobaron ya el dictamen de la reforma eléctrica. Irá al pleno... Parece que el CEN del PAN está en la luna. En Chihuahua el gobernador Javier Corral hará lo imposible para que los panistas pierdan la gubernatura. Tiene pánico que Maru Campos se cobre los agravios...