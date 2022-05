Casi desde principios del sexenio fue secreto a voces el enfrentamiento entre la secretaria de Energía Rocío Nahle y el director de Pemex Octavio Romero. “El estilo de la casa es dejar correr esas fricciones”, decían. Algo cambió.

Aunque la elección de Ricardo Aldana la acataron porque la sancionó el presidente, tal parece que las intrigas no han cesado y se ha alentado el descontento de grupos del sindicato para desgastar a Romero.

Eso explicaría el airado “al carajo” de ayer 25 de mayo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, un aviso que confía evite que la intriga palaciega por Pemex se sume a las dificultades que día tras día se acumulan para el último tramo del mandato.

Aguilillas y Tepalcatepec, ¿símbolo?

A pesar de la alternancia en el Palacio de Gobierno de Morelia, la percepción michoacana y nacional empieza a ser que las bandas criminales que agobiaron y agobian a Tepalcatepec y Aguilillas serían invencibles.

Se ha reforzado el número de soldados y guardias nacionales en Michoacán, pero los habitantes de las dos poblaciones aún se sienten amagados por las bandas criminales que al menor descuido les agreden.

La impotencia gubernamental para imponer el control federal y estatal en esa, y otras zonas de la entidad, parecen simbolizar el fracaso de la política del “laizzes faire” para combatir a las bandas criminales.

1993, cuando la violencia rebasó a la política

El pasado 23 de mayo se cumplieron 28 años del asesinato del Cardenal Juan José Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, desde donde los asesinos huyeron a Tijuana con aparente complicidad oficial y se soltaron los demonios.

Ocho meses después el EZLN se levantó en Chiapas y a los 10 meses, el 23 de marzo de 1994, volvió la bárbara práctica del asesinato político con el asesinato contra Luis Donaldo Colosio en Tijuana.

Siguieron imparables los demonios cuando el 28 de septiembre de 1994 asesinaron a José Francisco Ruiz Massieu. El asesinato del Cardenal Posadas fue punto de inflexión. Nada fue igual. Ni para México ni para los mexicanos. Lástima, lecciones no aprendidas.

Notas en remolino

El suspenso por la Cumbre de las Américas despierta el sospechosismo. ¿Atestiguamos un juego de valores entendidos para que México ocupe el cada día más visible vacío político por la decadencia cubana? Conste, es pregunta... Malinformaron al presidente. Las manifestaciones en el Aeropuerto no eran de transportistas, sino de taxistas que rechazan la desigual competencia de los fifis “uber y similares”... Por cierto, hubo expresiones de aprecio para Javier May, pero no explicación por qué le negaron la entrada a Palacio Primera llamada... Lo dicho, México no tomó precauciones para una crisis humanitaria en su frontera norte que no presionará a EU, pero sí dañará la imagen del Gobierno de México... Mal que no hubo representación oficial en los funerales del histórico “Jefe Vulcano”... Una muestra de la milenaria sabiduría china es el proverbio que advierte: “Aquel que pregunta es un tonto por cinco minutos, pero el que no pregunta permanece tonto por siempre” ...