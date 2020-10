Pues llegó el mes de octubre que anualmente se enfoca en la lucha contra el cáncer de la mujer, y en México no hay ningún avance ni motivo para conmemorar. La situación en muchos aspectos se ha venido agravando para las pacientes.

Aunque sea difícil de creer tanta insensibilidad o incompetencia, a estas alturas del año las instituciones públicas de Salud no han autorizado ninguna compra de insumos para ambas enfermedades; ni para cáncer de mama ni para cáncer de cuello uterino. ¿Con que se está diagnosticando y atendiendo a las mujeres que padecen estos tipos de cáncer?

En todo el 2020 ni el Insabi, ni el ISSSTE ni el IMSS -que cubren a más del 90% de la población- han adquirido una sola prueba para detección de virus de papiloma humano (VPH), causa del cáncer cervicouterino. Hasta hace dos años, la Secretaría de Salud compraba anualmente 1.2 millones de pruebas sin excepción. En este 2020 no se ha adquirido una sola.

Este tipo de compras como las de tamizaje siempre son de lo más básico, y el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CEGSR) se lo tomaba muy en serio. ¿Qué hace Karla Berdichevsky Feldman, la titular de dicho Centro, si no se preocupa por algo tan fundamental como el tamizaje para la detección de VPH? Más debería estar preocupada, pues el compromiso subió de nivel en 2019 cuando México se unió al reto de reducir en un tercio el cáncer cervicouterino como parte de las metas hacia el 2030 acordadas por Latinoamérica ante la OMS. Pero sencillamente el tamizaje de VPH ha dejado de tener prioridad en este país. Y no ha sido por falta de presupuesto porque ahí está etiquetado y aprobado para ejercerse con estos fines; pero las compras de estos insumos no se han concretado.

¿Cómo México va a avanzar en el objetivo si ni siquiera aplica medidas elementales de prevención como las pruebas de diagnóstico o la vacuna de VPH?

Si así están las cosas en la adquisición de insumos no complejos ni costosos, ¿qué se puede esperar en los tratamientos de quimioterapia para cáncer de mama?

Con la desaparición del Seguro Popular se rompieron los acuerdos con asociaciones civiles como Fucam y otras que sin fines de lucro daban gran respaldo a la atención del cáncer femenino. Entre enero y febrero, cerca de 9,000 mujeres con cáncer de mama perdieron por lo menos el ritmo en su atención que tenían con dichas organizaciones y tuvieron que irse para ser atendidas al Instituto de Cancerología (InCan) u hospitales de alta especialidad, que ya estaban de por sí saturados.

La falta de atención se revela claramente en el reporte del Fondo de Gastos Catastróficos del extinto Seguro Popular: de 2018 a 2019 la caída en número de mujeres atendidas es dramático: en cáncer de mama pasó de 7,400 a 847; en cáncer cervicouterino, de 2,525 a 174; en cáncer de ovario epitelial, de 279 a 2; en cáncer de endometrio, de 92 a 48.

Como parte de todo se suman los problemas de abasto de quimioterapias que no han sido sencillas de solucionar. Y en ello se acumulan varios factores como la carencia internacional de materia prima para estos fármacos, aunado al factor de que esta administración fragmentó las líneas de distribución que llevaban muchos años operando bien en línea con las farmacéuticas fabricantes. Tal parece que se está alargando la curva de aprendizaje de las empresas de logística que entraron a hacerse cargo sin tener experiencia en el sector.

Todo este escenario dibuja un panorama sombrío, que seguramente viven gran número de pacientes con cáncer femenino.