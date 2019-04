No obstante la gran cantidad de pruebas que existen sobre la animadversión de Vicente Fox hacia Andrés Manuel López Obrador, los ciudadanos mexicanos quedamos sorprendidos por la bonhomía con la que éste trato a aquél.

A estas alturas de la semana todos sabemos que el tabasqueño tuvo la cortesía para el guanajuatense de poner a su disposición ocho elementos del Ejército para reforzar su seguridad personal.

Pese a que una de sus principales promesas de campaña fue la de quitar la pensión a los ex presidentes, así como separar el personal de seguridad y ayudantía con el que contaban, cuyo mantenimiento era una millonaria sangría para el erario (de verano), López Obrador resolvió en menos de 48 horas enviarle a Vicente Fox el apoyo requerido.

Mediante su cuenta de Twitter, el ex mandatario que ha sido un constante crítico de López Obrador, en más de una ocasión ha llegado al insulto, escribió, la tarde del sábado 6 de abril, con el esmero que caracteriza su ortografía y su sintaxis lo siguiente —transcribo textual: “Esta mañana un comando armado pretendió entrar a mi casa. Es una situación grave y que requiere inmediata atenció Hago directamente responsable de la seguridad de mi Persona, de mi Familia y de mis Bienes al presidente Andrés Manoel lopez Obrador. Ex Ppresidente Vicente Fox Q”. (La regla ortográfica referente al uso de las mayúsculas es que éstas se emplean al inicio de una oración; en los nombres propios y apellidos, como López —Fox escribió lopez, así sin acento; en siglas e iniciales; en los títulos de obras de creación artística; en los títulos de publicaciones periódicas; en las marcas comerciales; en las celebraciones o festividades civiles, militares o religiosas; en los acontecimientos de la historia; en las culturas y civilizaciones; en las eras geológicas; en las doctrinas, filosofías y movimientos artísticos; en los sustantivos propios o en los sustantivos comunes que el redactor quiera darles carácter de propios. Valga este embrollo informativo para caer en que Fox considera sustantivos comunes dignos de escribirse con mayúscula: su persona, su familia y sus bienes, no así el sustantivo Presidente, aunque sí lo escribió con mayúscula, al referirse a él, antecedido por la partícula ex y una p minúscula la palabra: ex pPresidente Vicente Fox Q. Pido al lector tache con una X la p minúscula o la mayúscula según el grado de pendejismo que le conceda al ex mMandatario).

Al saberse la noticia, el mismo Fox Quesada —si habla cuando no tiene motivos, con motivación se convierte en pParlanchín— le dio cumplida respuesta a AMLO mediante otro Twitter: “A nombre personal y de mi familia, aprecio la pronta respuesta del Señor Presidente. Deseo paz y seguridad para mi país”. (Nótese el cambio de tono y de contexto. Sólo utiliza las mayúsculas para enfatizar Señor Presidente. Cometió un error, para ser consistente con el Twitter de su denuncia, debió haber escrito: A nombre personal, de mi familia y de mis bienes).

Pero fue el mismo Presidente de la República el que, tal vez para que no se diga que con Fox sufre el Síndrome de Esto-es-el-colmo (entre más te maltrata una persona más procuras ser de su agrado), el que reveló que tres meses antes había recibido una carta de Felipe Calderón pidiendo también el reforzamiento de su seguridad a costa de la Hacienda pública y que éste le fue concedido con la misma cantidad de efectivos que a Fox (ocho). Ahora caigo en cuenta de que el guanajuatense podrá saludar, todos los días, a su escolta con la expresión: “Hola amigochos”.

Me imagino que cada uno de los demás ex presidentes pedirá algo en compensación: Luis Echeverría, ocho enfermeras; Carlos Salinas de Gortari, ocho oficinas de Carlos Salinas; Ernesto Zedillo, ocho secretarias bilingües, una para cada una de sus chambas, y Enrique Peña Nieto una peluquera peinadora, no menos: ocho.

Lo más grave del asunto a partir del cual estoy desarrollando mi trabajo es que no fue verdad: ningún comando intentó asaltar la casa de Vicente Fox. Según se supo por el personal de seguridad, se trató de un hombre y una mujer, armados, encargados de la seguridad de una pareja de novios quienes, según expresaron, se casarían en el Centro Fox. Los guardias dijeron que no había ninguna celebración programada, por lo que la escolta de seguridad de los supuestos novios abandonó el lugar. Luego se confirmó que una pareja se hospedó en el hotel que está al lado de la casa de Vicente Fox. No se supo si los huéspedes eran la pareja nupcial o la pareja de guardaespaldas.

¿Regresará Fox los ocho elementos militares al confirmarse que ni su persona, ni su familia, ni sus bienes estuvieron en peligro? A cuatro meses de su gobierno, ¿por qué el Presidente López Obrador no ha cumplido ninguna de sus promesas de poner bajo las rejas a los corruptos de “la mafia del poder”? Por el contrario, lo hemos visto, como en el caso de la seguridad para Fox y Calderón, tratando de quedar bien con ellos. Tengo la impresión de que a Peña Nieto lo perdonó con todo y banda.

No será como decía Emiliano Zapata que la Silla Presidencial está embrujada y convierte a quien se sienta en ella en fifí.

