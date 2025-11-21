Wall Street sube por mayores apuestas de una baja de tasas de la Fed en diciembre

Los principales índices de Wall Street subían este viernes, ya que los operadores apostaban por un recorte de las tasas de interés por parte de la Fed el mes que viene, mientras que las acciones tecnológicas se estabilizaron tras una fuerte caída en la sesión anterior.

El Promedio Industrial Dow Jones sumaba 260.48 puntos, o un 0.57%, a 46,013.01 unidades, el índice S&P 500 ganaba 18.30 puntos, o un 0.28%, a 6,557.06 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 6.10 puntos, o un 0.03%, a 22,084.14 unidades.

La mayoría de los valores de megacapitalización y crecimiento subían, con Alphabet a la cabeza con un avance del 4 por ciento.

Eli Lilly subía un 1.3%, convirtiéndose en el primer fabricante de medicamentos que alcanza el billón de dólares de capitalización bursátil, mientras que Nvidia bajaba un 0.4 por ciento.

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto, dijo que el banco central aún puede recortar las tasas "a corto plazo" sin poner en peligro su objetivo de inflación.

Los operadores ven ahora casi un 60% de posibilidades de que la Fed recorte las tasas en 25 puntos básicos en diciembre, frente a casi un 37% a primera hora del día, según la herramienta FedWatch de CME.

Sin embargo, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo a la cadena CNBC que la política monetaria está "en el lugar correcto", lo que indica escepticismo sobre la necesidad de otro recorte de tasas. Su postura contrasta con las señales de algunos de sus colegas, una divergencia que podría avivar la volatilidad del mercado antes de la reunión de diciembre.

"Todavía hay expectativas de que continúe el ciclo de recorte de tasas, ya sea en diciembre o a principios del año que viene", dijo John Campbell, jefe del equipo de renta variable básica sistemática de Allspring Global Investments.

"Podría haber cierta volatilidad en torno al recorte de diciembre, pero el ciclo de baja probablemente seguirá hasta el año que viene".

El S&P 500 y el Nasdaq iban camino de registrar su peor caída semanal desde marzo. Los sectores de consumo discrecional y tecnología de la información también se encaminaban a fuertes descensos esta semana.